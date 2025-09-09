Son Dakika... CHP 102 yaşında! Özgür Özel, Özgür Çelik ile Taksim'de: 'Teslim olmayacağız!'

CHP lideri Özgür Özel, CHP'nin 102. yıldönümü nedeniyle İstanbul'a geldi. Özel'i, havalimanında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik karşıladı.

Özel, saat 14.00'te İstanbul Taksim Cumhuriyet Anıtı'ndaki çelenk koyma törenine katıldı.

SLOGANLARLA KARŞILANDI

Özel, Taksim'de "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganlarıyla karşılandı.

Özel, partisinin kuruluş yıl dönümü vesilesi ile Cumhuriyet Anıtı'na tören ile çelenk bıraktı. Özel'in hemen yanında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik bulundu.

Bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Tören bitiminin ardından da Özgür Özel'in konuşması için Cumhuriyet Anıtı'nın önüne kürsü kuruldu.

"İSTANBUL İL BAŞKANIM ÖZGÜR ÇELİK..."

Özel'in açıklamalarının satır başları şöyle:

"Bugün 9 Eylül Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Cumhuriyet Halk Partililerin doğum günü. Bugün sabahın ilk saatlerinde Ankara'da kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ziyaret ederek ardından İsmet Paşa'yı ziyaret ederek daha sonra diğer arkadaşlarımız, Ankara'da kalan arkadaşlarımız Devlet Mezarlıklarındaki önceki genel başkanlarımızı, partimize emeği olan büyüklerimizi ziyaret ederken ben buraya geldim ve İstanbul İl Başkanım Özgür Çelik'le birlikte.

Özgür Çelik'le birlikte Rahmetli genel başkanlarımız Altan Öymen'i ve Erdal İnönü'yü mezarları başında andık. Saygımızı sunduk ve buraya geldik. Araç şu köşeyi dönerken Taksim meydanını ve sizleri gördüğümdeki duygumu şöyle ifade etmek isterim.

Araç buraya döndü. Tüm Türkiye dün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yönlendirdiği talimatlı yargıyla Türkiye'nin kurucu partisine, onun İstanbul il başkanlığına karşı yapılan bir darbeyi ve bunu 5000 polisle birlikte gerçekleştirenleri gördü.

Eğer yetkinizi AK Parti yargısından alırsanız 5000 polise ihtiyacınız var. Ama eğer yetkiyi milletten alıyorsanız işte Taksim'e gelirsiniz. Sizi 5000 tane partili karşılar.

"CHP'Yİ BÖLEBİLİRLER Mİ?"

Köşeyi dönüp de bu meydanı hınca hınç sizlerle dolu gördüğümde Özgür başkana meydanı işaret ettim. Bu partide en önemli görevi genel başkan yapmıyor. En önemli görevi dünkü durumu görüp bugün 50 kişiyle konulacak bu çelenk koyma, sunma törenini bunu vazife bilip günün ortasında, güneşin altında gelip de duran şu partili yapıyor en önemli görevi dedim. Şu partili yapıyor. Cumhuriyet Halk Partisini bölebilirler mi?

Cumhuriyet Halk Partisi birdir, bütündür, tek teminatı üyeleridir, sandıktır. Türkiye'yi sandıksız yönetmeye niyet edenler Türkiye'de Gazi'nin kurduğu tek adamı yollayıp Gazi'nin kurduğu cumhuriyette İsmet Paşa'nın kaybettiği seçimle Türkiye'ye armağan ettiği çok partili rejimi iktidarların seçimle gelip seçimle gitmesini seçim kaybedeceğini anlayınca hazmedemeyenler şimdiden Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Başkanlığı üzerinden sandığı kaldırmaya yerine atanmışlar getirmeye çalışıyorlar.

"TESLİM OLMAYACAĞIZ!"

Teslim, teslim olmayacağız. Neyine güveniyorsun? Sadece ve sadece size güveniyorum.

Kurtuluş Savaşı'nı başlatmaya giderken bir tek adamın talimatıyla hakkında ölüm fermanı, idam cezası verilmiş ölüm fermanı boynunda Kurtuluş Savaşı'na çıkmış biri tarafından kuruldu.

Tüm genel başkanları suikast girişimlerine uğradılar, linç girişimlerine uğradılar. Gün oldu parti kapandı. Genel başkanlar, yöneticileri, il başkanları cezaevlerindeydi.

Cezaevindeyken bile kalkıp 9 Eylül günü takım elbise giyip cezaevindeki Atatürk büstüne gidip de çiçek koymuş bir gelenek asla ve asla parçalanamaz, ele geçirilemez. Ben milletim, milli iradeyim diyen herkese sesleniyorum.

"BEN PARTİMİ SİZLERE EMANET EDİYORUM"

Ben partimi elbette üyelerime ama siz vicdanlı demokratlara bu sandığın kıymetini bilenlere ben kimi seçersem o yönetir diyen vicdanlı insanların, ahlaklı insanların engin yüreklerine emanet ediyorum. Bugün Silivri'de Kalkan partinin kuruluş günü için giyilen bulundukları hücrelerde bizimle birlikte İstiklal Marşı söyleyen İstanbul il başkanımızın bugünkü çağrısına kendim Silivri zindanındayım ama yüreğim, gönlüm, ruhum Taksim'de sizlerdedir diyen Ekrem başkanı ve arkadaşlarını selamlıyoruz. Selam olsun!

"PARTİYE ZARAR VERMEK İSTEYENİ, KARDEŞİM OLSA AFFETMEM!"

Şahsıma yapılan haksızlıkları affettim, barıştım. Ancak bu partinin her kademesinde görev yapmış kim olursa olsun bu birlikteliğimize, Türkiye'de birinci parti oluşumuza gölge düşürmeye çalışan, Saray'a alet olup bu partiye zarar vermek isteyeni, bir karından doğduğum kardeşim olsa affetmem, affetmeyeceğim. Partiliyim diyen herkes seçilmişlere saygı duymalı.

Biz haklıyız, biz kazanacağız, asla teslim olmayacağız. Demokrasi kazanacak. Doğum günümüz kutlu olsun!