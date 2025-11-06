Son dakika... CHP’li bilgi işlem sorumlusu gözaltına alındı: 'Seçmen verileri yasa dışı şekilde işlendi' iddiası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik “yolsuzluk” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında bir kişinin daha gözaltına alındığını duyurdu.

Açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Yüksek Seçim Kurulu’ndan temin ettiği seçim sandık verilerini “suç örgütü üyelerine” verdiğinin belirlendiği iddia edilerek, bu kapsamda CHP Bilgi İşlem Sorumlusu O.G.E.’nin “kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek, kaydetmek ve vermek” suçlarından gözaltına alındığı bildirildi.

Soruşturmanın derinleştirilerek sürdüğü kaydedildi.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi raporuyla ‘İBB HANEM’ isimli uygulama içerisinde tespit edilen 11.360.412 İstanbul seçmenine ait seçim sandık verilerine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi uhdesinde bulunan birçok kişisel verinin eşleştirmesi yapıldığı, ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi’nin Yüksek Seçim Kurulu’ndan temin ettiği seçim sandık verilerini suç örgütü üyelerine verdiği tespit edilmiştir. Bu kapsamda eylemlerin faili olduğu anlaşılan CHP Bilgi İşlem Sorumlusu O.G.E. bugün (06.11.2025) gözaltına alınmıştır.”

NE OLMUŞTU?

İBB’ye yönelik “yolsuzluk” iddiasıyla yürütülen ve Ekrem İmamoğlu dahil çok sayıda CHP’li ismin tutuklandığı soruşturma kapsamında, 24 Ekim’den bu yana “İstanbul Senin” ve “İBB Hanem” uygulamalarına yönelik gözaltı ve tutuklamalar gerçekleştiriliyor. Bugün gerçekleştirilen operasyonla birlikte toplam gözaltı sayısı 21’e yükseldi, 10 kişi ise tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 24 Ekim’de yaptığı ilk açıklamada; ”İstanbul Senin" ve "İBB Hanem" uygulamalarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında "kişisel verileri hukuka kurulu olarak ele geçirmek", "Vergi Usul Kanununa muhalefet" gibi suçlardan 15 kişinin gözaltını alındığını açıklamıştı. Bu kapsamda 15 kişi “kişisel verileri hukuka kurulu olarak ele geçirmek”, “vergi usul kanuna muhalefet” ve “Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç örgütüne üye olmak” suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı. 6 kişi tutuklanırken, 9 kişi ise adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest kalmıştı.

30 Ekim’de aynı kapsamda düzenlenen operasyonda da aynı suçlamalarla toplamda 5 kişi daha gözaltına alınmıştı. İBB Dijital Medya Koordinatörü Ulaş Yılmaz, İBB Akıllı Şehirler Müdürlüğü personelleri İsmet Korkmaz, Yusuf Utku Şahin ve Baran Gönül tutuklanmış, 1 kişi ise adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest kalmıştı.