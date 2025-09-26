Son Dakika... CHP'de 6 isme ihraç kararı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
26.09.2025 16:14:00
Haber Merkezi
Son dakika gelişmesi... CHP Yüksek Disiplin Kurulu Partinin İstanbul İl başkanlığına kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, Barış Yarkadaş, Savaş Aras, Erkan Narsap, Levent Çelik ve Zeki Şen’i partiden ihraç etti.

CHP İstanbul İl Başkanlığı’ndaki kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, Savaş Aras, Erkan Narsap, Zeki Şen, Levent Çelik ve Barış Yarkadaş, Barış Yarkadaş partiden ihraç edildi.
 
CHP'den toplantı sonrası yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: 
 
"Yüksek Disiplin Kurulumuzun 26.09.2025 tarihli toplantısında Gürsel Tekin, Savaş Aras, Erkan Narsap, Zeki Şen, Levent Çelik, Barış Yarkadaş isimli üyelerin Tüzüğümüzün 68/1-b maddesinde belirtilen “partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak” hükmü uyarınca kesin çıkarma cezasıyla cezalandırılmalarına;

Yusuf Gögerkaya, Berhan Şimşek, Mustafa Yavuz, Zeynel Kızılkaya, Atakan Demirci, Koray Göbel, Ömer Kutlu, Cevher Sönmez isimli üyelerin Merkez Yönetim Kurulu’nun tedbirli olarak kesin çıkarma cezası talebiyle Kurulumuza sevk kararına yaptıkları itirazların reddine, tedbirin devamına karar verilmiştir."

