Son dakika... CHP'de sıcak saatler: Özgür Özel, MYK'yi olağanüstü topladı

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), CHP'li belediyelere yönelik
yeni operasyonların ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlığında
bugün saat 10.30'da toplandı.
CHP’DE HAREKETLİ SAATLER
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Antalya
Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Adıyaman Belediye Başkanı
Abdurrahman Tutdere'nin bugün gözaltına alınmasının ardından CHP MYK, CHP Genel
Başkanı Özgür Özel'in başkanlığında toplanma kararı alındı.
Toplantı, saat 10.30'da başladı.
NE OLMUŞTU?
"Aziz İhsan Aktaş suç örgütü"ne yönelik
soruşturmada Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye
Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Büyükçekmece Belediye Başkanvekili Ahmet Şahin'in de aralarında olduğu 10
isim gözaltına alındı.
Aziz İhsan Aktaş, rüşvet soruşturmasında tutuklandıktan
sonra “etkin pişmanlık”tan faydalanarak tahliye olmuştu.
Öte yandan Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, "rüşvet" soruşturması kapsamında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve eski gelini Zeynep Kerimoğlu hakkında da gözaltı kararı verildiği öğrenildi.