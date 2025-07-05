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Son dakika... CHP'de sıcak saatler: Özgür Özel, MYK'yi olağanüstü topladı

Son dakika... CHP'de sıcak saatler: Özgür Özel, MYK'yi olağanüstü topladı

5.07.2025 10:22:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Son dakika... CHP'de sıcak saatler: Özgür Özel, MYK'yi olağanüstü topladı

Son dakika haberi... CHP'li 3 büyükşehir belediyesine bu sabah yapılan operasyonlar sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MYK'yi olağanüstü toplama kararı aldı. Toplantı, saat 10.30 itibarıyla başladı.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), CHP'li belediyelere yönelik yeni operasyonların ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlığında bugün saat 10.30'da toplandı.

CHP’DE HAREKETLİ SAATLER

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin bugün gözaltına alınmasının ardından CHP MYK, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlığında toplanma kararı alındı.

Toplantı, saat 10.30'da başladı.

NE OLMUŞTU?

"Aziz İhsan Aktaş suç örgütü"ne yönelik soruşturmada Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Büyükçekmece Belediye Başkanvekili Ahmet Şahin'in de aralarında olduğu 10 isim gözaltına alındı.

Aziz İhsan Aktaş, rüşvet soruşturmasında tutuklandıktan sonra “etkin pişmanlık”tan faydalanarak tahliye olmuştu.

Öte yandan Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, "rüşvet" soruşturması kapsamında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve eski gelini Zeynep Kerimoğlu hakkında da gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

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