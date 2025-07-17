Son Dakika... CHP-DEM Parti görüşmesi sona erdi: Komisyon için tarih verildi!

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) TBMM’deki ‘süreç’ turları devam ediyor. İmralı heyetinin son adresi CHP oldu.

TBMM Başkanvekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Avukat Faik Özgür Erol'dan oluşan İmralı heyeti, saat 13.00'te CHP Genel Merkezi'ne geldi.

Görüşmede, CHP lideri Özel’e CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve CHP TBMM Grup Başkanvekili Murat Emir eşlik ediyor.

Heyet, ziyaretler kapsamında dün (16 Temmuz) Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelmişti.

Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

Ziyaretin ardından DEM Parti gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Buldan, şunları kaydetti:

“1 saatin üstünde bir zaman sürecinde önemli değerlendirmeler yapıldı barış sürecinin ve aşama alama devam eden silah imha töreninden sonra geldiğimiz aşamalar ama aynı zamanda Meclis'te kurulacak olan komisyon ve buradan beklenen beklentiler ve barış sürecinin ilerleyebilmesi için ortak bir mutabakatın sağlanması konularını detaylıca değerlendirdik.

Önemli bir toplantıydı çünkü yarın Numan Kurtulmuş’un bütün partilerin grup başkan vekilleriyle sabah kahvaltıda bir buluşması gerçekleşecek. Komisyon öncesi yapılacak bu buluşmanın da önemli olduğunu detaylı bir şekilde değerlendirdik. Çünkü her partinin komisyona dair farklı önerileri farklı beklentileri var. Bu komisyonda tartışılması gereken ve sonuca ulaşılması gereken farklı beklentiler olduğu için komisyon meselesini daha değerli tartıştık.

Açıkçası Sayın Özgür Özel’in barış meselesine başından beri sunduğu önemli katkılar var. Çok kıymetli. Özel’in aynı derecede bu barış sürecine bundan sonraki süreçte de hem destek vereceği hem de bu konuda çalışmamalara kıymetli şekilde destek sunacağını öğrenmiş olduk. Özel’e teşekkür ediyoruz bizi kabulünden dolayı ama şunu ifade etmek isterim yarın yapılacak olan komsiyon toplantısı önemli bir toplantı, buradan çıkacak sonuçları hep birlikte göreceğiz.”

Görüşmenin ardından DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar, şu açıklamalarda bulundu:

"Sayın Özgür Özel ve heyetiyle çok değerli bir görüşme yaptık. Sürecin geldiği aşamayla ilgili önemli bütün konuları karşılıklı konuşma imkanı bulduk. Elbette bu sürecin şimdiki aşamasında Meclis'in devreye girecek olması çok değerli çünkü barış yolunda ilerlemek ve bu süreci çözüme doğru sağlamlaştırarak yürütme konusunda Meclis, çok hayati bir rol oynayacaktır. Bunu baştan beri bizler de söylüyoruz.

Bunun dışında tabiki de başka alanlarda yaşanan sorunlar da var. Sürecin toplumsallaşabilmesi ve barışın bütün toplumu kapsayacak biçimde yaygınlaşması önemlidir. Bunun içinde hukuksal güvenceler ve demokratik mekanizmalar çok değerlidir.

Elbette her siyasi partinin her toplumsal aktörün bu süreçten beklentileri ve bu sürece yönelik bakışlarında farklılık olabilir. Ama bu kadar zor bir sorunda, 50 yıldır birikmiş acılarla devam eden çatışmada bir çözüme ulaşmak için olağanüstü gayret sarf ediyoruz. Bu yükümlülüğü dile getirmek de diyalogla bütün siyasi aktörlerin ve toplumsal aktörlerin diyaloğuyla konuşmasıyla mümkün.

Şimdi Meclis eliyle de bunun daha yoğun yaşanacağı aşamaya geliyoruz. Yarın Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, grup başkanvekillerini kahvaltılı toplantıya çağırdı. Komisyonla ilgili önerilerin mutabakata dönüşmesi beklentisiyle yapılan bir toplantı bu. Oradan çıkacak sonuca göre komisyonun çalışma zamanı ve şartları da belirlenmiş olacak. "