Son dakika... CHP'den, Kılıçdaroğlu'nun son konuşmasına jet yanıt: 'Ahlâki iftiralar atılıyor!'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Ahlâki değerleri düzeltmemiz lazım" sözlerine sert yanıt verdi.

Çiftçi, "Hiç kimse ne partisine, ne kendi ahlâkına, ne de kendi onuruna halel getirecek hiçbir işin içinde olmaz, olmamıştır da, olmayacaktır da" dedi.

"CUMHURİYET HALK PARTİSİ'NE AHLÂKİ İFTİRALAR ATILIYOR"

Gül Çiftci, kurultay davasında verilen mutlak butlan kararıyla mahkeme tarafından yeniden genel başkanlığa getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün ilk kez kameralar karşısında çıkarak yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.

Halk TV'ye konuşan Çiftci, "Cumhuriyet Halk Partisi'ne ahlâken bir eleştiri gelmiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ne ahlâki iftiralar atılıyor" ifadelerini kullandı.

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmişlerine, bireylerine, üyelerine ya da oy verenlerine ahlâki iftiralar atılıyor" diyen Çiftci, "Hiç kimse ne partisine, ne kendi ahlâkına, ne de kendi onuruna halel getirecek hiçbir işin içinde olmaz, olmamıştır da, olmayacaktır da" vurgusu yaptı.

"GEÇMİŞTE BU ÜLKEYİ NE KADAR YANLIŞ ŞEYLERE SÜRÜKLEDİKLERİNİ DEFALARCA GÖRDÜK"

Çiftci'nin açıklamasının tamamı şöyle:

"Cumhuriyet Halk Partisi'ne ahlâken bir eleştiri gelmiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ne ahlâki iftiralar atılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmişlerine, bireylerine, üyelerine ya da oy verenlerine ahlâki iftiralar atılıyor. Ve bunu yapanların da geçmişte bu ülkeyi ne kadar yanlış şeylere sürüklediğini, ne kadar yanlış işler yaptıklarını da defalarca gördük. O yüzden onların o iftiraları üzerine yapılmış bir açıklamaya hani bir cevap vermeyi doğru görmem kendi adıma. Kendi değerlerime yakıştırmam bunu. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün seçilmişleri, bütün bireyleri, oy verenleri, üyelerinin hepsi tertemizdir. Hiç kimse ne partisine, ne kendi ahlâkına, ne de kendi onuruna halel getirecek hiçbir işin içinde olmaz, olmamıştır da, olmayacaktır da."

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

İstinafın tedbir kararıyla CHP Genel Başkanlığına "atanan" Kemal Kılıçdaroğlu, kararın ardından ilk kez gazetecilere açıklamalarda bulunmuştu.

Soru almayan Kılıçdaroğlu, "CHP köklü bir partidir, devlet kuran bir partidir, devlete yön veren bir partidir. CHP, ahlaki değerlerini ve ahlaki üstünlüğünü korumak zorundadır. Ben hepinizin huzurunda bütün vatandaşlarıma özellikle de partililere söz veriyorum; CHP'yi kuruluşundaki kodlarına yeniden kavuşturacağız, ahlaki değerleri olacak" demişti.