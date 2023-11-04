Son dakika... CHP Genel Başkan Adayı Örsan Öymen, tarihi kongrede konuştu

Yayınlanma: 04.11.2023 - 14:34

Güncelleme: 04.11.2023 - 14:41

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 38. Olağan Kurultayı “İkinci Yüzyılda Demokrasi ve Birlik Kurultayı” sloganıyla Ankara’da başladı.

81 ilden gelen bin 367 kurultay delegesi, Cumhuriyet’in ve partinin 100. yılında yeni genel başkanı ve yeni parti yönetimini seçecek. Kurultayın ilk günü genel başkan seçimi yapılacak, ikinci günde; Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri belirlenecek.

Kurultayda, Divan Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu ve mevcut Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından kürsüye değişimcilerin adayı Örsan Öymen çıktı.

Öymen'in açıklaması şu şekilde:

"Gerçekleri olduğu gibi ortaya koymamız gerekiyor. Sayın Genel Başkanımız sırtından hançerlendiğini söyledi. 13 yılda 12 seçim kaybedilmiş, hepsinde mi sırtından hançerlendi? Böyle bir şey olabilir mi? Dünyanın hangi ülkesinde görülmüş, 13 yılda bütün seçimler kaybedilmiş, buna rağmen genel başkanlık koltuğunda oturmak nasıl açıklanabilir. CHP'nin oyu yüzde 22-26 bandında sıkışmış kalmış. Yüzde 48 değerli bir oydur fakat önceki seçimlerde de adayların toplam oyu yüzde 48'di."