Son Dakika... CHP Genel Başkanı Özgür Özel Brüksel'de konuştu: AB'ye 'Erdoğan' mesajı!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Sosyalist Partisi AB Zirvesi Liderler Hazırlık Toplantısı için Brüksel'e gitti.

Özel burada, Avrupalı sosyalist siyasetçilere seslendi. Türkiye'deki hukuksuzluklara ve CHP'ye yönelik artan baskılara dikkat çekti.





"SALDIRILAR YENİ BİR BOYUTA EVRİLDİ"

Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"İsrail ile örtülü ve gizli olarak halen yaptıkları ticareti ifşa ediyoruz. Hükümet üzerinde baskı yapıyoruz. Hükümet üzerine sonuç vermiyor ama bu hükümete Filistin dostu diye oy veren seçmenlerde gerekli aydınlanmaya, siyasi tepki ortaya çıkmasına sebebiyet veriyor. Ülkemizde demokrasiye, halk iradesine ve partimize yönelik saldırılar yepyeni bir boyuta evrildi. Demokratlar arasındaki dayanışmaya çok önem veriyoruz. Türkiye'deki otoriterlik arttı, artmaya devam ediyor. Bölgemizde ise yeni çatışmalar patlamaya başladı. Demokrasi ve adalet ağır bir saldırı altında. Parti liderleri, siyasetçiler, belediye başkanları, gazeteciler, öğrenciler hakkında hukuksuz yargı süreçleri işletilmekte ve istisna olması gereken tutukluluk tedbiri genel bir kanı olmaya başladı.

Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığının ilan edildiği gün tutuklanmış ve Silivri Cezaevi'ne konulmuştur. Kendisi ile birlikte belediye başkanlarımız da cezaevindedir. 18 Mart'ta Cumhurbaşkanı adayımız İmamoğlu'nun üniversite diploması 31 yıl sonra iptal edilmiştir. 19 Mart'ta diploma iptalinin ertesi günü gözaltına alınmış ve sonra tutuklanıp cezaevine konulmuştur. Biz bu süreci '19 Mart' darbesi olarak nitelendirdik.

"ERDOĞAN YÜZDE 10'UNU BİLE HİSSETMİYOR"

"Her hafta sonu bir büyükşehirde en büyük protesto mitinglerini gerçekleştiriyoruz. Bu süreçte PES'in Başkanı ve yöneticileri Türkiye'ye gelerek ya da uzaktan verdikleri desteğe müteşekkiriz ancak Erdoğan'ın uluslararası toplumda AB ülkelerinden hissetmesi gereken basıncın yüzde 10'unu bile hissettiğini ifade etsem yanlış olur. Erdoğan şu an Türkiye'nin sahibi gibi davranmakta, Avrupa'nın güvenlik kaygılarını kendince yönetmekte ve Türkiye'de yüzde 51 ile seçildiği pozisyonda son yapılan anketlerde yüzde 30'un altına düşmüştür. CHP ise son seçimlerde birinci parti olmuştur, anketlerde oyu yüzde 41'lere çıkmıştır.

Maalesef Avrupa'daki ülkeler, yöneticiler Erdoğan'ı alternatifsiz gördükleri ve bunu ona da hissettirdikleri için bu onu iç politikada elverişle kullanmaya ve Erdoğan'dan başka dünyanın bir seçeneği yok izlenimini kullanmaya devam etmektedir. İçinde bulunduğumuz konjonktürde hepimizin güvenlik endişesi içinde olması kadar normal bir şey yoktur ama burada çok hassas bir nokta var. Güvenlik endişelerini sağcılar kadar dile getirir, onlarla birlikte körükler bunu ana gündem maddesi yaparsak onların bizi çekmek istediği çukura düşmüş oluruz. Güvenlik endişelerinin çok yüksek sesle konuşulduğu her yerde otoriterler güçlenir."

"HALKIMIZIN YÜZÜ AVRUPA'YA DÖNÜKTÜR"

"Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin önce sığınmacı şimdi güvenlik parantezine alınmasını doğru bulmuyoruz. Türkiye Erdoğan iktidarından ibaret değildir. Partimiz birinci partidir. İktidar değişimi sadece takvim meselesidir. Türkiye ve AB demokrasilerinin geleceği birbirileri ile ilişkidir. Biz CHP olarak Türkiye'nin demokratik olmasını, askeri açıdan güçlü olmasını, AB ile savunma ilişkilerinin geliştirilmesini destekliyoruz. AB değerlerinin yok sayıldığı bir ortamda sığınmacılar üzerinden yapılan pazarlıklardan sonra şimdi güvenlik üzerinden al-verci pazarlık hem Türkiye'nin hem AB'nin çıkarlarına hizmet etmeyecektir. Türkiye, AB'nin saygın bir ortağıdır, asla itmemeli kendine çekmelidir. Bunu çekerken Türkiye'yi demokrasi, hukuk zeminine davet etmelidir. Çünkü halkımızın yüzü Avrupa'ya dönüktür.

Vize sorunları mutlaka çözülmeli, biz AB'ye tam üyeliği hedefleyen partiyiz. Bu konudaki en önemli adımlar CHP iktidarında ya da ortağı olduğu iktidarlarda gerçekleşmiştir. Kopenhag kriterlerini hayata geçirme stratejisine sahibiz. Kardeş partilerimizin bu konuda desteği bizler açısından önemlidir."