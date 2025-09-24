Son dakika... CHP İstanbul İl Kongresi için durdurma talebi!

Kayyumu atayan İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi’nin yapılmasına ilişkin yürütülen çalışmaların durdurulmasını talep etti.

İl Kongresi seçimlerinin yapılmasının mahkemenin tedbiren verdiği eski kararına aykırı olduğu belirtildi. Yazı, Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu’na gönderildi.

"ÇALIŞMALARIN DURDURULMASI GEREKMEKTEDİR"

24 Eylül 2025 tarihli mahkeme yazısında, "Verilen tedbir kararı henüz istinaf yargılaması süreci başlamamış olup mahkememizce verilen karar güncel ve geçerlidir. Mahkememizce verilen tedbir kararı kanun yolu mercii olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesince kaldırılmadan veya değiştirilmeden 24/09/2025 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Kongresi Seçimlerinin yapılması mahkeme kararımıza aykırı olup çalışmaların durdurulması gerekmektedir" denildi.

"SEÇİMLERİNİN YAPILMASI MAHKEME KARARINA AYKIRI"

Mahkeme tarafından, Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Mahkememizde görülmekte olan 2025/254 Esas sayılı dosyada tarafınıza daha önce gönderilen 02/09/2025 tarihli ara karar ile Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Yönetimi geçici olarak görevden uzaklaştırılmakla birlikte yerlerine geçici kurul atanmış, üst kurul-kurultay delegeleri görevden uzaklaştırılmış, İstanbul İl Örgütünce yapılacak ilçe kongreleri ve il kongresi seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına karar verilmiştir.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre verilen bu karar kesin olmamakla beraber verildiği anda uygulamaya geçirilen bir tedbir kararıdır. Mahkememizde devam eden yargılama sürecinde ilgili ara karar hakkında henüz istinaf yargılaması süreci başlamamış olup mahkememizce verilen karar güncel ve geçerlidir.

Mahkememizce verilen tedbir kararı kanun yolu merci olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesince kaldırılmadan veya değiştirilmeden 24/09/2025 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Kongresi Seçimlerinin yapılması mahkeme kararımıza aykırı olup çalışmaların durdurulması gerekmektedir."

CHP İstanbul İl Başkanlığı, olağanüstü kongresini bugün gerçekleştiriyor.

CHP'Lİ BAŞARIR: BU HAKİM AÇIĞA ALINMALI!

"İptal talebi" sonrası, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, yaşananlara tepki gösterdi.

X'ten bir paylaşım yapan Başarır, "İstanbul İl Kongresi'ne dakikalar kala; İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, kongrenin yapılmasına dair çalışmaların durdurulmasını talep etti. Bu hakim Anayasa’ya, seçim hukukuna, millet iradesine darbe yapıyor! HSK derhal soruşturma açıp, bu hakimi açığa almalıdır!" dedi.

CHP'Lİ BULUT: 'DEMOKRASİYE KARA BİR LEKE'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut ise, "İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul İl Kongremizin yapılmasına ilişkin yürütülen çalışmaların durdurulmasına karar verdi. Bir siyasi partinin kongresine mahkeme kararıyla müdahale ediliyorsa, ortada demokrasi değil vesayet vardır. Sandığın önüne set çekmek ne yargının işidir ne de meşrudur. Hukukun arkasına saklanılarak siyasi saiklerle alınan bu karar demokrasiye kara bir lekedir" dedi.

CHP'Lİ EMİR: MAHKEMENİN YAPTIĞI ARTIK AÇIKÇA ANAYASAL BİR SUÇTUR!

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise, X'ten yaptığı paylaşımda "Öylesine panik oldular ki; İstanbul Olağanüstü İl Kongremiz öncesi, AKP’li olduğu bilinen 45. Asliye Hukuk Mahkemesi hakimi kongremizi durdurmak için valiliğe ve ilçe seçim kuruluna yazı gönderdi" dedi.

Emir şöyle devam etti:

"Seçimlerde tek yetkili ve Anayasal kurum olan YSK açıkça tedbir kararını yok saymış ve kongreye devam kararı vermiştir. Mahkemenin yaptığı yetki gaspı ve artık açıkça anayasal bir suçtur! Bu hakim, yargının darbe ayağının bir parçasıdır. HSK ya bu hakimi derhal açığa alacak ya da bu darbenin ortağı olarak tarihe geçecektir!"

CHP'Lİ GÖKÇEN: YETKİSİZ BİR MAHKEME...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin, CHP İstanbul Olağünüstü İl Kongresi’nin çalışmalarının durdurulması talebini "Demokratik siyaseti devreden çıkarmayı amaçlayan kirli ve zararlı bir aklın ürünü" olarak niteledi.

Gökçen, "Yetkisiz bir mahkeme, aynı konuda verilmiş bir nihai karar varken davaya bakamaz. Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin ve Yüksek Seçim Kurulu’nun kararları ortadadır" dedi.

Gökçen'in X paylaşımı şöyle:

"İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin İstanbul Olağanüstü İl Kongremizi durdurma girişiminde ısrar etmesi, yargı düzeninde yeni bir kaosun hedeflendiğini gösteriyor. Yüksek Seçim Kurulu’nun kesin kararına ve hukuka uygun olarak Olağanüstü Kongremiz bugün gerçekleşiyor. Yetkisiz bir mahkeme, aynı konuda verilmiş bir nihai karar varken davaya bakamaz. Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin ve Yüksek Seçim Kurulu’nun kararları ortadadır. Bu girişimler, demokratik siyaseti devreden çıkarmayı amaçlayan kirli ve zararlı bir aklın ürünüdür. Halkla bu kadar inatlaşarak, yargıyı bu kadar araç haline getirerek siyaset yapılmaz."

CHP'Lİ ÇİFTÇİ: YSK KARARINI VERMİŞTİR!

CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci de, İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Olağanüstü Kongresi’nin çalışmalarının durdurulması talepli yazısına ilişkin, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Çiftci’nin paylaşımı şöyle:

“İstanbul Olağanüstü İl Kongremize ilişkin geçmişte yaptığı işler ve bulunduğu konum belli olan bir yargı üyesi tarafından kongremizi durdurmak için Valiliğe ve İlçe Seçim Kurulu’na gönderilen yazı tümüyle geçersizdir. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) konuyla ilgili kararını 9 Eylül tarihinde oy birliğiyle vermiş ve tartışmalara son noktayı koymuştur. Mahkemenin talebi açıkça Siyasi Partiler Kanunu’na ve Anayasa’ya aykırıdır. Biz kongremizi büyük bir coşkuyla gerçekleştiriyoruz.”

KONGREYİ DURDURMAK İÇİN HEYET GELDİ

Öte yandan, kongre başladıktan 1 saat sonra mahkemenin talebinin ardından kongreyi durdurmak için salona heyet geldi.

İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nin durdurulması talebi üzerine kongre girişine gelen heyet CHP yöneticileri tarafından karşılandı.

İcra dairesi görevlileri ve Özlem Erkan'ın avukatı Cevahir Kılıç, durdurma talebinin icra edilmesi için kongre salonunun önüne geldi. Partililer ve milletvekilleriyle tartıştı.

NE OLMUŞTU?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 9 Eylül 2025'te, CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nin yapılmasına, Kongre ile ilgili işlemlere, Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu’nca devam edilmesine karar vermişti. Hukukçular, Anayasa'ya göre, YSK kararlarının kesin olması ve bu kararlar aleyhine başka merci ve kanun yollarına başvurulmamasını öngördüğünü hatırlatarak, CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nin işlemlerinin devam etmesinin önünde engel bulunmadığını belirtiyor.

Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu, Yüksek Seçim Kurulu’na, 24 Eylül’de yapılacak CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi’nin yapılıp yapılamayacağını, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın adres değişikliği nedeniyle de Kongre’ye ilişkin iş ve işlemlere, Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu’nca devam edilip edilmeyeceğini sormuştu.

Yüksek Seçim Kurulu, 9 Eylül'deki toplantısında, CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi’nin yapılabileceğine, Kongre ile ilgili işlemlere, Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu’nca devam edilmesine karar vermişti.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener imzalı kısa kararda, Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nın, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2 Eylül 2025 tarihli ara kararı ile yapılacak Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İlçe Kongreleri ile İl Kongresi seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına karar verildiğinden, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Olağanüstü İl Kongresinin yapılıp yapılamayacağını sorduğu belirtildi.

YSK KISA KARARI SARIYER 1. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA VE İSTANBUL İL SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA GÖNDERİLMİŞTİ

Kurul'un kararı ile CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresinin yapılabileceğine, 8 Ekim 2023'te yapılan 38. Olağan CHP İstanbul İl Kongresi'nde seçimle il yönetim kurulu ve disiplin kuruluna seçilip (aynı zamanda 38. Olağan İlçe Kongrelerinde seçilmiş delege olmayıp) İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2 Eylül 2025 tarihli ara kararı ile tedbiren görevinden uzaklaştırılan il yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyelerinin, CHP İstanbul Olağanüstü Kongresinde tabii (doğal) delege sıfatıyla oy kullanamayacaklarına karar verildiği bildirildi.

Kısa kararda ayrıca, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2 Eylül 2025 tarihli ara kararı ile görevlendirilen geçici kurulun CHP İstanbul Olağanüstü Kongresinde tabii (doğal) delege sıfatıyla oy kullanamayacaklarına hükmedildiği belirtildi. Olağan Kurultay sürecinde yapılacak ilçe kongreleri ile seçilecek il delegelerinin de CHP İstanbul Olağanüstü Kongresinde oy kullanamayacaklarına karar verildiği belirtildi.

Kısa karar, Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na ve İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanlığı'na gönderilmişti.

Hukukçular, Anayasa'ya göre, YSK kararlarının kesin olması ve bu kararlar aleyhine başka merci ve kanun yollarına başvurulmamasını öngördüğünü hatırlatarak, CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nin işlemlerinin devam etmesinin önünde engel bulunmadığını belirtiyor.