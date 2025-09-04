Son Dakika... CHP İstanbul İl yönetimine kayyum olarak atanan Gürsel Tekin tarih verdi: 'İl binasına geleceğim'

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na mahkeme kararıyla kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, Pazartesi günü CHP İstanbul İl binasına geleceğini açıkladı.

Tekin, kendisiyle birlikte atanan 4 isimle 2 gündür çalışmalar yürüttüklerini aktardı.

ÖZEL, KILIÇDAROĞLU VE ÇELİK’TEN RANDEVU TALEBİ

Sözcü'nün haberine göre Tekin, Türkiye’nin dört bir yanından telefonlar aldığını belirterek, “Biz hiçbir zaman partide taraf olmadık, altı oka bağlılığı esas aldık” dedi.

Tekin ayrıca CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve görevden alınan il başkanı Özgür Çelik’ten randevu talep edeceğini açıkladı.

“SIKINTI SONRADAN CHP’Lİ OLANLARLA”

CHP İstanbul il binasında süren nöbete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tekin, “O bina hepimize yeter. Beni tanıyanlarla bir sıkıntım yok, sorun sonradan CHP’li olanlarla. Biz ayrıştırmaya taraf değiliz” ifadelerini kullandı.

KAYYUM İDDİALARINA YANIT

Gürsel Tekin, kayyum olarak atanacağını önceden bildiği iddialarına da değindi. Bu tartışmaların içinde olmak istemediğini söyleyen Tekin, davada taraf olmadıklarını belirtti.