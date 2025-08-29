Son dakika... CHP İstanbul seçimi için iddianame: Özgür Çelik, İnan Güney ve Rıza Akpolat dahil 10 isim için hapis talebi!

HABER: BATUHAN SERİM

CHP İstanbul İ Başkanlığı seçimleri için iddianame tamamlandı.

CHP İstanbul seçiminde, oylamaya hile karıştırıldığı iddiasıyla aralarında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da bulunduğu 10 kişi hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Savcılık, Özgür Çelik, İnan Güney ve Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 10 CHP'li yönetici için 1 yıldan 3 yıla kadar hapis talep etti.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisinin 2023 yılı Ekim ayında gerçekleştirdiği İstanbul İl Başkanlığı seçiminde usulsüzlükler yapıldığına ilişkin iddialar kapsamında 10 şüpheli hakkında Siyasi Partiler Kanunu 112 maddesinde belirtilen suç ile ilgili kamu davası açılmıştır. Kamuoyuna duyurulur" ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

CHP İstanbul İl Kongresi seçimiyle ilgili 4 Mart'ta soruşturma başlatılmıştı. "Seçime hile karıştırıldığı, seçim kanununa muhalefet edildiği" öne sürülmüştü.

Başsavcılık'tan yapılan açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca son dönem CHP İstanbul İl kongresi seçimlerinde seçime karıştırılan hile ve seçim kanununa muhalefet edildiğine ilişkin iddialarla ilgili olarak soruşturma işlemlerine başlatılmıştır" denilmişti

KONGREDE NELER OLMUŞTU?

8 Ekim 2023'te Haliç Kongre Merkezinde yapılan seçimleri Özgür Çelik 342 oyla kazanmıştı. Rakibi Cemal Canpolat ise 310 oy almıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun desteklediği Çelik, "değişimcilerin adayı", Cemal Canpolat ise "Genel Merkez çizgisindekilerin adayı" olarak değerlendiriliyordu.