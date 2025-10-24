Son Dakika... CHP'nin 'kurultay' davası: Davanın reddine karar verildi!

CHP’nin 38. Olağan Kurultay’ında ve devamında gerçekleşen 21. Olağanüstü Kurultay’da “şaibe, usulsüzlük ve delege iradesinin sakatlanması” iddialarıyla açılan iptal davası, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde saat 10.00’da başladı.

Davaya ilişkin gelişmeler şöyle:

Hakim, gelen dosyaları okudu.

Davacı taraf, ”bugün karar bekliyoruz” dedi.

Davacılar, kurultay ve kurultaydan doğan davanın iptaline yönelik yapılan kurultayların iptalini istedi.

4-5 kasım 2023 kurultayında genel başkan ve karar organlarının seçimlerine yönelik dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun hile karıştırdığını savundu.

DAVACI VEKİLİ: "KURULTAY, MUTLAK BUTLANLA BATILDIR"

Tüm davacı vekili Av. Onur Yusuf Üregen, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasını isteyerek “Eğer davalı taraf, dava konusu kurultayın iddia ettikleri gibi sakat olmadığına inanıyor olsalardı bu iddialarla ilgili defalarca açıklama ve ispat yollarını kullanırlardı. Bugüne kadar ortaya koyduğumuz delillerle sabit olan en önemli husus; 38. Olağan seçimli kurultayda hukuken korunabilir bir sonuç ortaya çıkmadığı, iradenin, hukuk düzeninin ortadan kalktığıdır. Ağır ihlal içeren böyle bir girişimi yaptırıma bağlaması kaçınılmaz bir zorunluluktur. Kurultay, mutlak butlanla batıldır. Hükümsüz ilan edilmek zorundadır” dedi.

CHP'NİN AVUKATI ÇAĞLAYAN: "AYM, YARGITAY CE YSK KARARLARI DAVANIN REDDİNİN GEREKECEĞİNİ SÖYLÜYOR"

CHP’nin avukatı Çağlar Çağlayan söz alarak şu ifadeleri kullandı:

"Konuya ilişkin tüm AYM, Yargıtay ce YSK kararları davanın reddinin gerekeceğini söylüyor. Dosyaya tarafımızca sunulan ve akademisyen görüşlerinden oluşan belge de öyle. Kamuoyunda hukukçular tarafından bu dava ile ilgili oluşturulan tüm metinler de aynısını söylüyor. Haliyle Türk hukuk dünyası müktesebatının tümü bu davanın çoktan reddedilmiş olması gerektiğini tarif etmektedir. Başta Lütfü Savaş olmak üzere davacıların hiçbirisini husumet ehliyeti bulunmamaktadır. Bir siyasi partiye üye olmayan veya üyelik hakkı olmayan birinin parti hukukuyla ilgili bir istemde bulunmasının ihtimali yoktur.

Aynı hukuki nedene dayanan İstanbul il kongresinin iptali davasında bir mutlak butlan halinin bulunmadığını, ceza yargılamasının kongre sonucuyla bağdaştırılamayacağını, bu konuların isnat kapsamı dışında kaldığını, emsal kararlara da değinerek tarif etmiş ve davayı reddetmiştir. Daha önce yargılamanın diğer aşamalarında bir irade fesatı olmadığını söylemiştik ama zaten irade fesatı halleri hukukta olsa olsa iptal sonucu doğurabilir. İptal davası için de süre geçmiştir. Tüm bu nedenlerle davanın son aşamada da reddi gerekecek. Ancak celse arasındaki gelişmeler ve bir önceki celsede aldığınız ara karar gereğince kısa bir beyan da vermek gerekiyor

Geçen celse delege imzasıyla toplanacak olağanüstü kurultay ve olağanüstü il kongrelerine katılanları, sonuçları ve burada oy kullananların listelerinin celbine karar verilmişti. Bu belgeler dosyaya girdi.

Tüm delegeler il kongrelerinde değişmiştir. Kurultay iptal olsa da yapılması gereken yeniden kongredir. Yapılan olağanüstü kurultaylarla delegelerin önüne sandık konulmuş ve seçim yapılmıştır. Bu davada amaç kongrenin iptali ve yenilenmesi değil, partiyi süre sınırı olmadan kimin yöneteceğine mahkemenin karar vermesidir. Davanın konusuz kalması nedeniyle reddini talep ediyoruz.”

DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLDİ

Ankara 42. Asliye Hukuk Davası, 'mutlak butlan' davasını reddetti. Gerekçe olarak 'davanın konusuz kalması' gösterildi.

NE OLMUŞTU?

CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılan 38. Olağan Kurultay’ında, Özgür Özel, önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı seçilerek partinin liderliğini devraldı.

Bu kurultaya ve ardından 6 Nisan 2025’te gerçekleştirilen 21. Olağanüstü Kurultay’a ilişkin olarak bazı delegeler ve eski partili yöneticiler “delege iradesi sakatlandı”, “oylamaya hile karıştırıldı” ve “kurultay yok hükmündedir (mutlak butlan)” gibi iddialarla dava açtılar.

Dava yalnızca hukuki bir süreç değil; “mutlak butlan” kararı çıkması hâlinde partinin mevcut yönetiminin görevden alınabileceği ve yerine kayyum atanabileceği tartışmaları gündeme geldi.

İptal davası, farklı illerde açılan davaların ardından Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde birleştirildi.

Bir önceki duruşmada mahkeme, kurultayla ilgili görülen davaların son durumlarının sorulmasına; YSK ve CHP Genel Merkezi’ne müzekkere yazılarak 21 Eylül’de yapılan olağanüstü kurultayın delege listesinin ve 24 Eylül’de yapılan İstanbul İl Kongresi’ndeki delege listesinin istenmesine karar vermişti. Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, daha önce olduğu gibi tedbir taleplerini yine reddetmişti.

'MUTKAK BUTLAN' KARARI ÇIKAR MI?

Karar “mutlak butlan” şeklinde çıkarsa, kurultayın yok hükmünde sayılması ve parti yönetiminin yargı / mahkeme kararları doğrultusunda değişmesi gibi sonuçlar doğabilir.