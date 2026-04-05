Son Dakika... CHP, Özkan Yalım'ı kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti

Tutuklanan ve CHP parti üyeliği askıya alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında parti içinde karar verildi.

CHP Sözcüsü Zeynel Emre, soruşturma kapsamında tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın, kesin ihraç istemiyle, tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu’na sevkine karar verildiğini bildirdi.

"ÖZKAN YALIM DİNLENDİ, KARAR VERİLDİ"

Emre, şu ifadeleri kullandı:

"CHP olarak en son yaptığımız MYK toplantısında, Uşak Belediyesi'ne operasyon ve belediye başkanımızın gözaltına alınması ve o anlardan itibaren mahrem kalması gereken görüntülerin paylaşılması sonrasında MYK'de bir disiplin işlemi başlatılmasında oybirliği ile karar verilmiştir.

Bu kapsamda iki parti meclisi üyesi arkadaşımız görevlendirildi. Cezaevinde Özkan Yalım dinlendi. Kendisi ile ilgili tüm belgeler, tutanaklar incelendi ve bir rapor olarak Genel Sekreterliğimize sunuldu. Bu rapora baktığımız zaman o günkü MYK kararında bir değişiklik olmamasına ve Özkan Yalım'ın kesin ihraç istemli olarak ve tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kuruluna sevkine karar verilmiş oldu."

NE OLMUŞTU?

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, 'rüşvet' soruşturması kapsamında gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Yalım, 31 Mart tarihinde ise İçişleri Bakanlığı kararı ile görevden uzaklaştırılmıştı.

Öte yandan CHP Sözcüsü Zeynel Emre, gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın disipline sevk edildiğini duyurmuştu. Emre, "MYK olarak Özkan Yalım'ın üyeliğinin askıya alınmasını, iki hukukçu arkadaşın görevlendirilmesini, sonra da hangi karar çıkarsa, Özkan Yalım'ın söyleyeceklerini de dinleyerek bir disiplin süreci işletilmesine karar verildi" ifadelerini kullanmıştı.

Süreç kapsamında ise Uşak Valiliği, tutuklanan Yalım yerine belediye başkanvekili seçiminin 6 Nisan'da saat 14'de Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirileceğini bildirmişti.