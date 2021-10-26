Son dakika... CHP tezkereye 'hayır' demişti... AKP'den ilk tepki

26 Ekim 2021 Salı, 15:42

Çelik, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in partisinin Suriye ve Irak tezkeresine 'hayır' diyeceğini duyurmasının ardından açıklama yaptı.

Tezkerenin Türkiye'nin milli güvenliği açısından güçlü bir irade beyanı olduğunu belirten Çelik, "Bu irade beyanı Türkiye'nin birlik ve bütünlüğü için her türlü mücadeleyi ifade eder" dedi.

Çelik'in açıklamaları şu şekilde: