Son dakika... CHP ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş görüşmesi ertelendi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile CHP Grup Başkanvekili Murat
Emir'in, Meclis’te terör örgütünün fesih sürecinin ardından kurulacak komisyona
ilişkin yapacakları görüşme, CHP'li belediye başkanlarına sabah saatlerinde
yapılan operasyon nedeniyle ertelendi.
“KOMİSYON” GÖRÜŞMESİ OLACAKTI
Numan Kurtulmuş ile CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'in,
terör örgütü PKK'nın feshinin ardından TBMM’de oluşturulması planlanan
komisyonla ilgili görüşecekleri belirtilmişti.
Meclis’te kurulması planlanan komisyona yönelik CHP'nin
önerilerinin konuşulacağı görüşmenin, CHP'li bazı belediye başkanlarına yönelik
operasyonlar nedeniyle ertelendiği öğrenildi.