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Son dakika... CHP ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş görüşmesi ertelendi

Son dakika... CHP ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş görüşmesi ertelendi

5.07.2025 11:54:00
Güncellenme:
ANKA
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Son dakika... CHP ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş görüşmesi ertelendi

Son dakika haberi... TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'in yapacağı görüşme, CHP'li belediye başkanlarına yapılan yeni operasyon nedeniyle ertelendi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'in, Meclis’te terör örgütünün fesih sürecinin ardından kurulacak komisyona ilişkin yapacakları görüşme, CHP'li belediye başkanlarına sabah saatlerinde yapılan operasyon nedeniyle ertelendi.

“KOMİSYON” GÖRÜŞMESİ OLACAKTI

Numan Kurtulmuş ile CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'in, terör örgütü PKK'nın feshinin ardından TBMM’de oluşturulması planlanan komisyonla ilgili görüşecekleri belirtilmişti.

Meclis’te kurulması planlanan komisyona yönelik CHP'nin önerilerinin konuşulacağı görüşmenin, CHP'li bazı belediye başkanlarına yönelik operasyonlar nedeniyle ertelendiği öğrenildi. 

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