Son Dakika: CHP heyeti Bakan Bozdağ'ı ziyaret edecek

Son dakika haberi... CHP heyeti Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ı ziyaret edecek. Saat 15.00'te açıklama yapılması bekleniyor.

cumhuriyet.com.tr
03 Ocak 2023 Salı, 14:46
Son Dakika: CHP heyeti Bakan Bozdağ'ı ziyaret edecek
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CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Genel Başkan Yardımcıları Bülent Tezcan, Muharrem Erkek ve Seyit Torun Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanı sıfatıyla Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ı ziyaret edecek.

Halk TV'nin aktardığına göre, saat 15.00'te açıklama yapılması bekleniyor.


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