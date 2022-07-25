Son dakika: CHP'den olağanüstü toplantı çağrısı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 120 milletvekilinin imzasıyla Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırdıklarını açıkladı.

DHA
25 Temmuz 2022 Pazartesi, 14:01
Son dakika: CHP'den olağanüstü toplantı çağrısı
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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partisinin TBMM Genel Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırdığını açıkladı.

Meclis'te konuşan Özel, "120 vekilin imzasıyla Meclis'i 1 Ağustos günü sağlık çalışanlarının  sorunlarını görüşmek üzere olağanüstü toplantıya çağırıyoruz. Dilekçemizi Meclis Genel Sekreterliği'ne sunduk" ifadelerini kullandı.


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