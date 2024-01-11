Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek
Son dakika haberi... AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Küliiyesi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 15.00'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.
Erdoğan, saat 17.00'da ise TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul edecek.
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