Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek

Son dakika haberi... AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Küliiyesi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.01.2024 - 12:23
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 15.00'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek. 

Erdoğan, saat 17.00'da ise TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul edecek. 


Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli

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