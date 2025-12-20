'Süreç' trafiği: DEM-AKP heyetleri açıklama yaptı

DEM Parti'nin İmralı heyeti, "Terörsüz Türkiye" adı altında devam ettirilen süreçle ilgili görüşmeler kapsamında Meclis'te AKP'yi ziyaret etti.

AKP'nin ziyareti karşılayan heyetinde AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, AKP Grup Başkanvekili Efkan Ala ve AKP Sözcüsü Ömer Çelik bulundu.

DEM Parti heyetinde ise İmralı görüşmelerini gerçekleştiren heyette bulunan DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol yer aldı.

Yaklaşık 1 buçuk saat süren görüşmenin ardından taraflar basına açıklamada bulundu.

GÜLER: DETAYLI DEĞERLENDİRME YAPTIK

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, görüşmeye ilişkin şunları söyledi:

DEM Parti heyetinin geçen hafta siyasi partilerle periyodik olarak yaptığı ziyaretler kapsamında bu hafta itibari ile kendileriyle randevulaşmıştık. Tabi bu hafta itibari ile özellikle 5 Ağustos’ta toplanarak başlayan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi komisyona siyasi partiler bugüne kadar yapılan çalışmalara yönelik raporlarını sundu.

En son biz de Meclis Başkanlığımıza dün arz etmiş olduk. Bu kapsamda da detaylı değerlendirmeler yaptık. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Daha sonraki dönemlerde detaylı açıklamalar yaparız.

PERVİN BULDAN: VERİMLİ BİR TOPLANTI OLDU

DEM Partili Pervin Buldan'ın açıklamalarından satır başları;

"Adalet ve Kalkınma Partisi heyetine çok teşekkür ediyoruz. Verimli bir toplantı oldu. Bir yılı aşkın devam edenle süreçle alaka gelinen aşamayı detaylı bir şekilde istişare ettik. Heyet üyeleri gerçekten bu konudaki görüşlerini çok samimi bir şekilde ifade ettiler. Biz şunun altını önemle çizmek istiyoruz. Barış hukuksuz olmaz o yüzden hukuki bir zemine ihtiyaç olan bir döneme girdik. Yeni bir aşamaya girdik. Böyle ifade edebiliriz ve bu aşamada da gelinen süreçte yine istişarelerimiz devam edecek. Görüşmelerimiz devam edecek ve sürekli bir araya gelip bu konuyu nihayete erdirme konusunda da hemfikir olduk diyebilir.

DEM Parti, MHP lideri Devlet Bahçeliyi de geçtiğimiz günlerde ziyaret etti. Meclis'te terör örgütü PKK'nin silah bırakmasına yönelik kurulan komisyona partiler raporlarını sunmuştu.