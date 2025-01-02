Son Dakika... DEM Parti Bahçeli ile görüşecek

Yayınlanma: 02.01.2025 - 11:00

Güncelleme: 02.01.2025 - 11:34

DEM Parti, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile TBMM ziyaretleri kapsamında bugün saat 15.00'da görüşecek. Diğer yandan parti heyeti, bugün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile de saat 13.30'da görüşecek.

Heyette DEM Parti Milletvekilleri Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk yer alacak.

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA

Partiden terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile yaptıkları görüşme kapsamında Meclis ziyaretleri kararlarına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

''Kürt siyasetçi Ahmet Türk'ün de dahil olacağı heyet, bugün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecektir. Buldan, Önder ve Türk'ten oluşan heyet, Meclis'teki siyasi parti ziyaretlerini tamamladıktan sonra sivil toplum kuruluşları, sendikalar, emek ve meslek örgütleri dahil olmak üzere çeşitli toplumsal çevreleri de ziyaret edecektir. İmralı'daki görüşmeler konusunda bilgilendirmenin yapılacağı, görüş ve önerilerin alınacağı ziyaretler tamamladıktan sonra ise heyet kamuoyuna geniş bir açıklama/bilgilendirme yapacaktır.

2 Ocak Perşembe günü için netleşen ziyaret programı şöyledir:

13:30 – TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş

Yer: TBMM

15:00 – MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

Yer: TBMM.''