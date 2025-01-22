Son Dakika... DEM Parti Heyeti İmralı'da

Yayınlanma: 22.01.2025 - 11:24

Güncelleme: 22.01.2025 - 11:44

DEM Parti İmralı Heyeti, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı'ya gitti. Edinilen bilgiye göre görüşme başladı.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan'dan oluşan heyet, bugün İmralı Adası'na gitti.

Yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk’ün sağlık sebeplerinden dolayı bu görüşmede bulunmayacağı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ile Pervin Buldan, 28 Aralık 2024 tarihinde İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüşmüştü. Heyet ziyaretin ardından, Abdullah Öcalan'ın mesajını iletmek üzere siyasi parti yöneticilerini ziyaret etmişti.

DEM Parti, İmralı'ya ikinci bir görüşme yapacağına dair bilgi paylaşmıştı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ikinci İmralı görüşmesiyle ilgili yaptığı açıklamada henüz bir başvuru olmadığını söylemişti.

Heyette yer alan Sırrı Süreyya Önder ise Bakan Tunç'a yanıt olarak yaptığı açıklamasında "Önümüzdeki hafta için en kısa sürede başvuruda bulunacağız" demişti. DEM Parti heyeti, Yılmaz'ın açıklamasının ardından Öcalan ile İmralı Cezaevi'nde ikinci görüşmesini yapmak üzere başvuruda bulunmuştu.