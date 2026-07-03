Son dakika... DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan tarih verdi: 'Çerçeve yasada zamanlamaya dair mutabakat sağlandı'

İktidarın "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırdığı süreçte kritik gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, düzenlediği basın toplantısında süreç hakkında konuştu.

"ZAMANLAMAYA DAİR MUTABAKAT SAĞLANDI"

Doğan, "Çerçeve yasa ile ilgili bir mutabakat sağlandı. Sağlanan mutabakat, zamanlamaya dair. Takvime ilişkin henüz paylaşabileceğimiz net bir bilgi yok" ifadelerini kullandı.

Ayşegül Doğan şu ifadeleri kullandı:

"Yasa gelecek gelmesine ancak ne gelecek, nasıl gelecek? Bu kritik bir soru. Kapsamına yönelik spekülasyonlara izin vermemek gerekiyor. Çerçeve yasa ile ilgili bir mutabakat sağlandı. Sağlanan mutabakat, zamanlamaya dair. Takvime ilişkin henüz paylaşabileceğimiz net bir bilgi yok."

"TEMMUZ AYI İÇERİSİNDE MESLİS GÜNDEMİNE ALINACAK"

Doğan, yasanın temmuz ayı içerisinde Meclis gündemine alınabileceğini söyledi:

"Çerçeve yasa 'Meclis çalışmalarına ara vermeden temmuz ayında gündeme alınmalı' dedik. Bu konuda mutabakat sağlandığını söyleyebilirim. Nasıl gelecek bu kritik bir soru."

NUMAN KURTULMUŞ'A YANIT

Doğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un çerçeve yasa hazırlığı açıklamalarına dair de konuştu:

"Mesele kaç defalığına çıkarılacağı değil, biz böyle magazinel bir yaklaşımla ele almıyoruz bu meseleyi. Biz hayat kurtarmaktan bahsediyoruz. İnsanlar ölmüyor iki senedir, az mı bu?"

ÖCALAN TASLAĞI ONAYLADI MI?

PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın, yasa taslağını onayladığı iddialarına da değinen Doğan, "DEM Parti İmralı Heyeti neden 40 gündür sayın Öcalan ile görüşmüyor? Asılsız haberler diyoruz çünkü heyetimizin yaptığı görüşmeler neticesinde bizimle paylaşılan bir taslak yok. Biz yasal çerçevenin kapsamını, içeriğini bilmiyoruz. Sayın Öcalan ile görüşüldüğü, bu taslağı onayladığı söyleniyor. Bu bilgiyi nasıl teyit edeceğiz? Kamuoyu bu bilgiye nasıl erişebilir?" dedi.

DENİZ GÖKTAŞ'IN GÖZALTINA ALINMASINA TEPKİ

Ayşegül Doğan, komedyen Deniz Göktaş’ın gözaltına alınmasıyla ilgili de açıklama yaptı.

Doğan, "Deniz elbette özgür olmalı, tüm Denizler özgür olmalı. Tarih boyunca mizah zalimlerin kâbusu olmuştur. Ne ters kelepçe, ne hapishane ne de gözaltı tarihte mizah yapanların, mizah yapmaktan vazgeçmelerine neden olamamıştır" dedi.