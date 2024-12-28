Son dakika... DEM Partili milletvekilleri Öcalan'la görüştü: Açıklama bekleniyor!

Yayınlanma: 28.12.2024 - 11:43

Güncelleme: 28.12.2024 - 18:10

Adalet Bakanlığı, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (DEM Parti) terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek için yaptığı başvuruya dün olumlu yanıt verdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'den İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan'ın, Öcalan'ın tutuklu bulunduğu İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nu ziyaret etmelerine izin verildiğini belirtti.

DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan, Adalet Bakanlığı'ndan onay çıkmasının ardından Öcalan'la görüşmek üzere İmralı Adası'na gitti.

MUDANYA SEMALARINDA İKİ HELİKOPTER GÖRÜLDÜ

Gazetecilerin bölgedeki bekleyişi sürerken, saat 13.00 sıralarında yarım saat arayla Mudanya semalarında biri polis helikopteri diğeri de Skorsky askeri helikopter olmak üzere iki helikopterin bölgede uçuş yaptığı görüldü. Görüşme sonrası açıklama olup olmayacağının görüşmenin sonucuna göre netlik kazanacağı öğrenildi.

GÖRÜŞME SONA ERDİ

Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'ın Öcalan'la görüşmesinin sona erdiği ve iki ismin adadan dönüş yaptığı aktarıldı. Ancak görüşmenin süresi ve içeriğine ilişkin henüz bilgi bulunmuyor.

AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Öcalan'la görüşmenin ardından sürece ilişkin DEM Partili Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder’in bir açıklama yapacağı ifade ediliyor.

VOA Türkçe'nin aktardığına göreyse verilecek mesajın önce MYK’de konuşulması ve sonra kamuoyuna açıklama yapılması planlanıyor.

BAHÇELİ 'HAYIRLI BAŞLANGIÇ' DEDİ

22 Ekim'de Meclis'te 'Öcalan çıksın, Meclis'te konuşsun' çağrısı yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, daha sonra bu çağrısını defaatle tekrar etmişti. Görüşlerinde bir değişiklik olmadığını belirten MHP lideri son olarak 20 Aralık'ta konuya ilişkin ''Bu görüşmenin sağlanmasında yarar var. 2025’e giriyoruz ve dikkat edilirse yüzüğümde de 'Yeni yüzyıl, yeni Türkiye' diye var. Bu bakımdan hayırlı bir başlangıç olur. Görüşmeleri bizi memnun eder. Zannediyorum Türkiye açısından da insanımız için de hayırlara vesile olur" demişti.

ÖCALAN'IN MESAJINI İLETMİŞTİ

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile en son 23 Ekim tarihinde yeğeni ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan görüşmüştü. Ömer Öcalan'ın aktardığına göre Abdullah Öcalan bu görüşmede kamuoyuna “Tecrit devam ediyor. Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim” mesajını iletmişti.