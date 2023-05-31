Son Dakika... Demirtaş'tan 'Aktif politikayı bırakıyorum' açıklaması

Yayınlanma: 31.05.2023 - 14:59

Güncelleme: 31.05.2023 - 16:17

Kasım 2016'dan bu yana Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yaptığı paylaşımda "Aktif politikayı bu aşamada bırakıyorum" açıklaması yaptı.

Yarın Artı Gerçek'te yayımlanacak röpotajından iki paragraf paylaşan Demirtaş, "Ben kendi adıma, halkımıza layık bir politika ortaya koyamadığımız için içtenlikle özür diliyorum. Pratikteki çabalarımla bu eksiklikleri giderme sözü veriyorum" dediğini aktardı.

'BU AŞAMADA BIRAKIYORUM'

Kendisine yönelik 'yapıcı eleştirilere' teşekkür eden Demirtaş, "Eleştirilerden yaralanmaya çalışacağım. Mücadeleyi cezaevinden her yoldaşım gibi dirençle sürdürürken, aktif politikayı bu aşamada bırakıyorum" dedi.

Demirtaş paylaşımının devamında, "Hepinize yoldaşça selam, sevgilerimi gönderiyor, hepinizi hasretle kucaklıyorum. Özgür günlerde görüşebilmek dileğiyle" ifadelerini kullandı.

Demirtaş'ın söz konusu paylaşımı şöyle: