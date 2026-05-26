Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Elazığ'da deprem!

26.05.2026 10:51:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Son dakika haberi... AFAD verilerine göre Elazığ Sivrice'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 11.07 kilometre olarak ölçüldü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Sarsıntının derinliği 11.07 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD'ın paylaşımı şu şekilde:

SABAHA KARŞI DA DEPREM OLMUŞTU

Elazığ Sivrice'de saat 06.45'te de 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

