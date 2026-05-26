Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Elazığ'da deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Sarsıntının derinliği 11.07 kilometre olarak ölçüldü.
AFAD'ın paylaşımı şu şekilde:
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 26, 2026
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Sivrice (Elazığ)
Tarih:2026-05-26
Saat:10:37:36 TSİ
Enlem:38.37778 N
Boylam:38.90639 E
Derinlik:11.07 km
Detay:https://t.co/bdZyzEt2lO@afadbaskanlik
SABAHA KARŞI DA DEPREM OLMUŞTU
Elazığ Sivrice'de saat 06.45'te de 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 26, 2026
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Merkez (Elazığ)
Tarih:2026-05-26
Saat:06:45:33 TSİ
Enlem:38.49389 N
Boylam:39.17639 E
Derinlik:13.76 km
Detay:https://t.co/cNYxGbTET5@afadbaskanlik