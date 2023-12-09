Son Dakika: Devlet Bahçeli sözlerine tepki göstermişti... Saffet Sancaklı MHP'den istifa etti!

Yayınlanma: 09.12.2023 - 21:13

Güncelleme: 09.12.2023 - 21:31

Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, sosyal medya hesabından MHP'den istifa ettiğini açıkladı.

Sancaklı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Mensubu olmaktan şeref duyduğum Milliyetçi Hareket Partisi üyeliğinden; yerel seçim sürecinde Cumhur İttifakını ve Partimizi her türlü tezvirat ve spekülasyondan uzak tutmak gayesiyle, Sayın Genel Başkanımızın talimatı doğrultusunda istifa ediyorum.

Bu vesileyle; Milliyetçi Hareket Partisi'ne ve liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beye bağlılığımın tavizsiz bir şekilde devam edeceğini bildirir, kamuoyuna saygılarımı sunarım."

NE OLMUŞTU?

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, yerel seçimlere ilişkin yaptığı açıklamada, "13 adayın 13'ü de AK Partili olsa Kocaeli'ne gelmeyeceğim" demişti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Sancaklı'nın sözlerine tepki göstererek, "Futbol hayatında 3 büyük kulüpte oynama geleneğini siyasette de mi sürdürmek istiyor? Tercih kendisinindir" ifadelerini kullanmıştı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Sancaklı'nın istifasının istendiğini söyledi.