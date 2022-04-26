Son dakika: Devlet Bahçeli'den 'Gezi Davası' ve Süleyman Sazak için ilk açıklama
MHP lideri Devlet Bahçeli, Gezi Parkı Davası'ndaki kararlar hakkında konuştu. Bahçeli, "Yargıya saygı duyulmalıdır" dedi. Bahçeli'ye eski MHP'li Süleyman Sazak'ın Osman Kavala hakkındaki tweeti de soruldu.
2013'teki Gezi Parkı eylemlerine ilişkin beraat kararının bozulmasının ardından Çağlayan Adliyesi’nde görülen üçüncü Gezi Parkı Davası'nın karar duruşması sonucunda Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, 16 kişiye ise 18’er yıl hapis cezası verildi.
Mücella Yapıcı, Can Atalay, Çiğdem Mater, Yiğit Ekmekçi, Hakan Altınay ve Mine Özerden’in tutuklanmasına karar verildi.
Gezi Davası’nda verilen hapis cezası kararları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Siyasi isimlerden, demokratik kitle örgütleri, gazeteciler ve sanatçılardan tepki yağdı.
Gezi Davası'nda alınan kararlar, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye de grup toplantısının ardından soruldu.
"Yargıya saygı duyulmalıdır. Konu üzerinde uzun yıllar tartışmalarla, bunu önlemeye çalışanlar da yargının bu kararına saygılı olarak her şeyi kabullenmek durumunda olmalıdır" diyen Bahçeli, "Osman Kavala’yı ideolojik olarak kendimden farklı görürüm. Bugünden itibaren Osman kardeşimdir, adalet bu kararı verenlere haramdır" şeklinde bir paylaşımda bulunan eski MHP Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Sazak için, "Sayın Süleyman Sazak'ın bizimle bir ilişkisi kalmamıştır" dedi.
Video Haberler
- Tuzla'da soygun dehşeti: Kuyumcuyu vurup kaçtılar
- 'Patronuna selam söyle' diyerek taksiyi gasbetti
- Banka sırasında 'kripto' tuzağı
- Bariyerlere çarptı, hayatını kaybetti
- 'And olsun, and olsun, and olsun'
- Madde bağımlısı genç 'evinin çatısını' ateşe verdi
- Mehmet Metiner stüdyoyu terk etti
- Binali Yıldırım: Fiyatlar çok arttı
- 'Oksijen tüpüyle' kuyumcu soygunu
- Balıklar kıyıya vurdu!
En Çok Okunan Haberler
-
- 500 TL’lik banknot iddiasında yeni gelişme
- Kredi faizleri artacak
- Çağlar Ökten'in hayat hikayesi
- İftar programında 'ateist damat' sorusu
- 'Gezi Parkı' kararı ve AKP'nin seçim hesabı
- 'Adaletin kanını emen bu vampir...'
- Ukrayna, silah ve Hande Fırat'ın eşi...
- Bursa'da sokak ortasına uçak düştü!
- Gerekçelerini tek tek sıraladı
- 'Savcılığa ben bildirdim...'