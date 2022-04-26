Son dakika: Devlet Bahçeli'den 'Gezi Davası' ve Süleyman Sazak için ilk açıklama

26 Nisan 2022 Salı, 12:04

2013'teki Gezi Parkı eylemlerine ilişkin beraat kararının bozulmasının ardından Çağlayan Adliyesi’nde görülen üçüncü Gezi Parkı Davası'nın karar duruşması sonucunda Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, 16 kişiye ise 18’er yıl hapis cezası verildi.

Mücella Yapıcı, Can Atalay, Çiğdem Mater, Yiğit Ekmekçi, Hakan Altınay ve Mine Özerden’in tutuklanmasına karar verildi.

Gezi Davası’nda verilen hapis cezası kararları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Siyasi isimlerden, demokratik kitle örgütleri, gazeteciler ve sanatçılardan tepki yağdı.

Gezi Davası'nda alınan kararlar, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye de grup toplantısının ardından soruldu.

"Yargıya saygı duyulmalıdır. Konu üzerinde uzun yıllar tartışmalarla, bunu önlemeye çalışanlar da yargının bu kararına saygılı olarak her şeyi kabullenmek durumunda olmalıdır" diyen Bahçeli, "Osman Kavala’yı ideolojik olarak kendimden farklı görürüm. Bugünden itibaren Osman kardeşimdir, adalet bu kararı verenlere haramdır" şeklinde bir paylaşımda bulunan eski MHP Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Sazak için, "Sayın Süleyman Sazak'ın bizimle bir ilişkisi kalmamıştır" dedi.