Son Dakika... Ekrem İmamoğlu krizin sebebini açıkladı: Erdoğan'a seslendi

Tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

İmamoğlu söz konusu paylaşımda ekonomik krizin 'sebebini' açıkladı ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi.

İmamoğlu şunları yazdı:

"Sorumlu hemen yanı başınızda, başka yerde aramayın.

Ekonomideki çöküşe, yoksulluğa, pahalılığa, gelir adaletsizliğine kılıf arıyorsunuz.

Sorumlu, şafak baskınıyla milletin iradesine kelepçe taktırandır.

Sorumlu, ayladır ağzından heybedeki turpu, dananın kuyruğunu, ahtapotun kollarını düşürmeyendir.

Sorumlu, %50 faiz vererek döviz rezervi toplayıp, bir koltuk hırsı için bunu üç günde yakandır.

Yaptığın her hukuksuz iş, ekonomiye daha büyük darbe vuruyor. Ekonominin başına istersen Nobelli iktisatçıyı getir, bu akılla bu milletin derdine zerre faydan olmayacak."



