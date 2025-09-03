Son dakika... Ekrem İmamoğlu'ndan tüm İstanbullulara kritik çağrı: Saat verdi!

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin İstanbul'daki adresi bu hafta Zeytinburnu olacak.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in görevden alınıp, yerine Gürsel Tekin ve heyetinin kayyum olarak atanmasının ardından gözler Zeytinburnu'ndaki mitinge çevrildi. Mitingde CHP lideri Özgür Özel'in kritik mesajlar vermesi bekleniyor.

İMAMOĞLU SAAT VERDİ, ÇAĞRI YAPTI

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) ve CHP'nin cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu, bu akşamki mitinge tüm İstanbulluları davet etti.

Saat 20.30'u işaret eden İmamoğlu, "Çelik gibi irademiz var bükemezsiniz" diyerek, "Zeytinburnu’nda Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılacağı buluşmaya bütün vatandaşlarımızı davet ediyorum" ifadelerini kullandı.