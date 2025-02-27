Son Dakika... Ekrem İmamoğlu'nun 'bilirkişi' iddianamesi kabul edildi: Haziranda hâkim karşısına çıkacak

Yayınlanma: 27.02.2025 - 15:14

Güncelleme: 27.02.2025 - 15:32

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen "bilirkişi" soruşturması kapsamında, "yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" suçlamasıyla 2 yıldan 4 yıla kadar hapis ve siyasi yasak talebiyle hazırlan iddianame kabul edildi.

DURUŞMA GÜNÜ BELLİ OLDU

Başsavcılık tarafından İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame mahkemece kabul edildi. Ekrem İmamoğlu, "bilirkişi" davası kapsamında 12 Haziran'da ilk kez hakim karşısına çıkacak.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Ekrem İmamoğlu'nun 27 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bir kısım soruşturmalar ile kamu davalarında görevli bilirkişilerden birini, soruşturma şüphelileri lehine sonuç doğuracak karar verilmesi amacıyla alenen hedef göstermek suretiyle ve bu amaçla ismini de açıklayarak yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs ettiğinin tespit edilmesi üzerine" soruşturmanın başlatıldığı iddiası yer alıyor.

"BÜYÜKÇEKMECE'DEKİ DAVA DOSYASINI ETKİLEMEYE TEŞEBBÜS" İDDİASI

İddianamenin hukuki değerlendirme bölümünde Ekrem İmamoğlu'nun basın toplantısında 'açıkça' bilirkişinin görev aldığı bir kısım soruşturma ve kovuşturmalardan bahsettiği, 'bilirkişi ve yargı organlarının bağımsız ve tarafsız olmadığı' yönünde bir kamuoyu oluşmasını amaçladığı ve bu şekilde oluşacak kamuoyu baskısıyla da İstanbul Adliyesi ve diğer adliyelerde görülmekte olan çeşitli soruşturma ve kovuşturmalarda yapmakta olduğu resmi bilirkişilik görevinin etkilenmeye çalışıldığı ve Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmekte olan dava dosyasını etkilemeye teşebbüs ettiği öne sürülüyor.