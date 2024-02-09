Son Dakika: Elif Erbakan'ın adaylığı kesinleşti
Son dakika gelişmesi... Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul adayı kesinleşti. Cumhuriyet'e konuşan parti kaynakları, Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul adayının Elif Erbakan olduğunu açıkladı.
Yerel seçimlere sayılı günler kala partilerin aday açıklamaları hızlandı. Gözler de, AKP ile ittifak yapmayacağını geçen günlerde açıklayan Yeniden Refah Partisi’ne çevrildi.
Partili kaynaklardan edindiğimiz bilgiye göre, Necmettin Erbakan’ın kızı ve Fatih Erbakan’ın ablası Elif Erbakan, YRP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olması kesinleşti.
Elif Erbakan’ın adaylığının yarın 11.00’da Ankara Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek aday tanıtım toplantısında duyurulması bekleniyor.
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