Yeniden Refah Partisi ve AKP ittifak kuracak mı? Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan yerel seçim kararını ne zaman açıklayacak?

Yayınlanma: 01.02.2024 - 16:53

Güncelleme: 01.02.2024 - 17:08

Partilerin yerel seçim maratonu devam ediyor. Yeniden Refah Partisi (YRP) lideri Fatih Erbakan'ın yarınki açıklaması ertelendi.

Erbakan'ın yerel seçim kararını pazartesi açıklayacağı öğrenildi.

HEYETLER BU AKŞAM BİR KEZ DAHA BİR ARAYA GELECEK

Habertürk'te yer alan habere göre AKP ile Yeniden Refah Partisi heyetlerinin bu akşam bir kez daha bir araya geleceği belirtildi. İki partinin heyetlerinin Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi görüşüleceği iddia edildi.

"GÖRÜŞME YAPMAYA GEREK KALMADI" DENMİŞTİ

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, daha önce yaptığı açıklamada, "Yeni bir görüşme yapmaya doğrusu gerek kalmadı" diyerek şunları söylemişti:

"İttifak görüşmeleri yapıldı. Heyetler arasındaki görüşmeler tamamlandı. Bundan sonrası için ittifak görüşmeleri ya da heyetler arasında yeni bir buluşma, yeni bir görüşme yapmaya doğrusu gerek kalmadı. Taraflar söylediler, dinlediler, anladılar ve ayrıldılar. Biz ittifak sürecinin daha fazla uzaması düşüncesinde değiliz. Bu konuda Yeniden Refah Partisi Merkez Yürütme Kurulu’nda değerlendirmesini yapmıştır. Genel Başkanımız gerekli gördüğü diğer değerlendirme ve istişareleri yapacaktır.”