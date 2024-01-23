Fatih Erbakan duyurdu! Yeniden Refah'ta hareketlilik: Şeyh Sait'in torunu başkan adayı oldu

Yerel seçimde AKP ile ittifak yapıp yapmayacağı merak konusu olan Yeniden Refah'ta Elazığ adayı Şeyh Sait'in torunu Faruk Septioğlu oldu. Yeniden Refah, Şanlıurfa'da ise eski Cumhurbaşkanı danışmanı Kasım Gürpınar'ı aday olarak çıkarmıştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.01.2024 - 19:59
Fatih Erbakan duyurdu! Yeniden Refah'ta hareketlilik: Şeyh Sait'in torunu başkan adayı oldu
Abone Ol google-news

Mart ayındaki yerel seçimler için partiler teker teker aday çıkarırken bazı illerde sürpriz isimler de yer aldı. Daha önce Cumhurbaşkanı danışmanı olarak da görev yapan Mehmet Kasım Gülpınar'ın Şanlıurfa adayı olarak açıklayan Yeniden Refah Partisi (YRP) bir adayıyla daha gündem oldu.

ELAZIĞ'DA SÜRPRİZ İSİM

Geçmiş dönemlerde AP, CHP ve DYP'de siyaset yapan Şeyh Sait'in torunu Ali Rıza Septioğlu'nun oğlu Faruk Septioğlu, Yeniden Refah Elazığ Belediye Başkan adayı oldu. Kararı YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan sosyal medya hesabından duyurdu.


Ali Rıza Septioğlu, AP, CHP ve DYP'de siyaset yapmıştı...

Erbakan paylaşımına, "Elazığ milletvekili Merhum Ali Rıza Septioğlu’nun oğlu, 23. ve 24. Dönem Elazığ Milletvekili Faruk Septioğlu partimize katılarak Elazığ Belediye Başkan Adayımız oldu. Kıymetli başkanımızı tebrik ediyor, hayırlı hizmetler diliyoruz" notunu düştü.

ŞANLIURFA'DA GÜRPINAR'I AÇIKLADI

Gün içinde, Cumhurbaşkanı danışmanlığı ve AK Parti MKYK üyeliği yapan Mehmet Kasım Gülpınar'ı Şanlıurfa adayı olarak açıklanmıştı.


Yeniden Refah Partisi haberleri Şeyh Sait haberleri Ali Rıza Septioğlu haberleri Faruk Septioğlu haberleri Mehmet Kasım Gürpınar haberleri fatih erbakan haberleri

İlgili Haberler

AKP yönetiminde deprem: Kasım Gülpınar istifa etti, Yeniden Refah'ın adayı oldu

AKP yönetiminde deprem: Kasım Gülpınar istifa etti, Yeniden Refah'ın adayı oldu
Yeniden Refah Partili Suat Kılıç: AK Parti'yle bugün bir görüşme olabilir, İstanbul'da ikinci İmamoğlu dönemi istemiyoruz

Yeniden Refah Partili Suat Kılıç: AK Parti'yle bugün bir görüşme olabilir, İstanbul'da ikinci İmamoğlu dönemi istemiyoruz
Davut Güloğlu, Yeniden Refah'ın Düzce adayı oldu

Davut Güloğlu, Yeniden Refah'ın Düzce adayı oldu

En Çok Okunan Haberler