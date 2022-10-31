Son Dakika: Emniyet ve Jandarma'dan Kemal Kılıçdaroğlu için suç duyurusu
Son dakika gelişmesi... İçişleri Bakanlığı'na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iktidara yüklenip İçişleri Bakanı Soylu'ya 'Breaking Bed Süleyman' dediği videoyla ilgili suç duyurusunda bulunulacağını duyurdu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni bir video yayınlayarak sokaklarda giderek yaygınlaştığını belirttiği uyuşturucuya karşı yurttaşları uyardı, iktidarı eleştirdi.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi kurucusu Hacer Foggo ile sosyal medya hesabından bir video paylaştı.
Kılıçdaroğlu, “Türkiye’de bir metamfetamin salgını var. Sarayın düzeni bu salgını besliyor. Bakmayın ‘okul önünde uyuşturucu satanın bacaklarını kırarız’ palavrasına. Bugün size Sarayın kara para ile bu zehiri nasıl sokaklarımıza davet ettiğini anlatacağım. Kirli paranın sonucudur bu” notuyla paylaştığı videoda; uyuşturucu baronlarından, yoksul mahallelerde uyuşturucunun yaygınlığından bahsetti.
Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu için de “‘Gelelim ‘Okul önünde yakaladığınız uyuşturucu satıcısının bacağını kırın’ diyen namıdiğer Fotoroman Süleyman’a. O da Fotoromancı ya, Saray da çok iyi biliyor ki bu uyuşturucuları kendileri davet ettiler bu ülkeye. ‘Paralarınızı getirin, her şeye göz yumacağız’ dediler ve göz yumdular. Bunlar onunla bununla poz veren, gençlerin diliyle söyleyeyim ‘Breaking Bad Süleyman’ ülkenin çocuklarının zehirlenmesine göz yummuştur. Yazıklar olsun onlara. Belediye başkanlarımızla da konuştuk. Bu sokaklarda çocuklarımız için, gencecik evlatlarımız için mücadele vereceğiz. Bu çetelere, bu rezil adamlara ne ülkemizi ne de sokaklarımızı asla teslim etmeyeceğiz” diye konuştu.
EMNİYET VE JANDARMA'DAN KILIÇDAROĞLU HAKKINDA SUÇ DUYURUSU
İçişleri Bakanlığı'na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun iktidara yüklenip İçişleri Bakanı Soylu'ya 'Breaking Bed Süleyman' dediği videoyla ilgili suç duyurusunda bulunulacağını duyurdu.
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 177 yıllık Emniyet Teşkilatımızı “Cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti yapmak”la suçlamaktadır. Bu iftira sahibi hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz" denildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 177 yıllık Emniyet Teşkilatımızı “Cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti yapmak”la suçlamaktadır.— Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) October 31, 2022
Bu iftira sahibi hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz.
Jandarma Genel Komutanlığı da, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 183 yıllık Jandarma Teşkilatımızı “Cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti yapmak”la suçlamaktadır. Bu iftira sahibi hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz" açıklamasında bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 183 yıllık Jandarma Teşkilatımızı “Cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti yapmak”la suçlamaktadır.— T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) October 31, 2022
Bu iftira sahibi hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz.
SOYLU RETWEETLEDİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter hesabından Emniyet ve Jandarma'nın paylaşımlarını retweet etti.
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