Son dakika... Erdoğan, Bahçeli ile Saray'da görüşecek
Son dakika haberi... AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi saat 16.00’da Saray'da kabul edecek.
Türkiye'de 60 milyona yakın seçmen 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ve Cumhurbaşkanı Seçimi için sandık başına gitti. Yurtiçi oylarının sayımının sona ermesinin ardından YSK Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kaldığını önceki gün resmen açıkladı.
Yener, ''28 Mayıs 2023 Pazar günü ikinci tur seçimlerinin yapılmasına karar verilmiştir" dedi.
Yener, kesin olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49.51, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 44.88, Sinan Oğan'ın 5.47 oranında oy aldığını duyurdu.
ERDOĞAN BAHÇELİ İLE GÖRÜŞECEK
Siyaset gündemi ikinci tura resmen giriş yaparken Ankara'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Saray'da görüşeceği öğrenildi.
Görüşme 16.00'da başlayacak.
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