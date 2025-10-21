Son Dakika... Erdoğan'dan Ali Mahir Başarır'a 250 bin TL'lik hakaret davası!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır aleyhinde 250 bin liralık manevi tazminat davası açıldığını duyurdu.

Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır'ın 19 Ekim 2025 tarihinde Bursa İl Kongresinde yaptığı konuşmada;

Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan mesnetsiz ithamları ve hakaretamiz ifadeleri nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 250bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır.

Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan TCK 299/1-2 maddesi uyarınca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur."

Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan mesnetsiz ithamları ve hakaretamiz ifadeleri nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 250bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır.

BAŞARIR NE DEMİŞTİ?

Bursa İl Kongresi’nde konuşan Başarır, şöyle konuşmuştu:

“Tutuklansak da yargılansak da gaz yesek de cop yesek de tehdit edilsek de çatlasa da patlasa da, beyefendi çıldırsa da beyefendi kudursa da ilk seçimlerde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Silivri’de.

Biz kazanacağı hep beraber kazanacağız. Yeni bir sistem yeni bir düzen kuracağız. Bu siyasi mücadele namuslularla namussuzların mücadelesi.”