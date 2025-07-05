Son dakika... Erdoğan'dan CHP'ye: 'Bekle, sabret...'

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 17. Zirvesi'ne katıldığı ve ikili görüşmelerde bulunduğu Azerbaycan'dan dönüşte uçakta soruları yanıtladı.

Ziyaret kapsamında zirve hakkında bilgi veren Erdoğan, ikili görüşmelerde de bulunduğunu dile getirdi.

DEM PARTİ ZİRVESİ ÖNCESİ "SÜREÇ" AÇIKLAMASI

Gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, Terörsüz Türkiye sürecine değindi. "Terörsüz Türkiye hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum" diye konuşan Erdoğan, DEM Parti ile görüşmesinin haftaya olacağını dile getirdi.

Erdoğan, "Bizler silah bırakma konusunun da takipçisiyiz. Gerek Dışişleri Bakanlığımız gerek Milli İstihbarat Teşkilatımız süreci takip ediyor" dedi.

CHP'YE OPERASYONLAR: 'BEKLE, SABRET' MESAJI

CHP'ye tepki gösteren Erdoğan, ana muhalefet partisinin yaptığı siyaseti "karşılıksız bir siyaset" olarak tanımladı.

CHP'nin yaptığı eylemlere ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatandaşım sokak eylemlerinin ancak bölücülere, darbecilere hizmet edeceğini biliyor. CHP yöneticilerine tavsiyem sabredip, bağımsız yargının kararlarını beklemeleri yönünde" diye konuştu.

ANKETLER ERDOĞAN’I KIZDIRDI

“Onlar ne kadar anket yapıyorlarsa, biz de anket yaptırıyoruz” diyen Erdoğan, “Türkiye'de birinci parti AK Parti'dir. AK Parti, Cumhur İttifakı ile emin adımlarla yürüyor” iddiasında bulundu.

ORMAN YANGINLARI

Türkiye'nin birçok ilindeki orman yangınlarına yönelik de açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Helikopterlerimiz, uçaklarımız ardı ardına sortiler yapıyor. Karada orman kahramanlarımız arazözlerle, su ikmal araçları ve dozerlerle yangınları söndürmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, adli işlemlerin devam ettiğini söyledi.



