Son dakika... Erdoğan'dan CHP'ye: 'Bekle, sabret...'

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği
Teşkilatı 17. Zirvesi'ne katıldığı ve ikili görüşmelerde bulunduğu
Azerbaycan'dan dönüşte uçakta soruları yanıtladı.
Ziyaret kapsamında zirve hakkında bilgi veren Erdoğan, ikili görüşmelerde de bulunduğunu dile getirdi.
DEM PARTİ ZİRVESİ ÖNCESİ "SÜREÇ" AÇIKLAMASI
Gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan,
Terörsüz Türkiye sürecine değindi. "Terörsüz Türkiye hedefimize
ulaşacağımıza inanıyorum" diye konuşan Erdoğan, DEM Parti ile
görüşmesinin haftaya olacağını dile getirdi.
Erdoğan, "Bizler silah bırakma konusunun da
takipçisiyiz. Gerek Dışişleri Bakanlığımız gerek Milli İstihbarat Teşkilatımız
süreci takip ediyor" dedi.
CHP'YE OPERASYONLAR: 'BEKLE, SABRET' MESAJI
CHP'ye tepki gösteren Erdoğan, ana muhalefet partisinin
yaptığı siyaseti "karşılıksız bir siyaset" olarak tanımladı.
CHP'nin yaptığı eylemlere ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatandaşım sokak eylemlerinin ancak bölücülere, darbecilere hizmet edeceğini biliyor. CHP yöneticilerine tavsiyem sabredip, bağımsız yargının kararlarını beklemeleri yönünde" diye konuştu.
ANKETLER ERDOĞAN’I KIZDIRDI
“Onlar ne kadar anket yapıyorlarsa, biz de anket
yaptırıyoruz” diyen Erdoğan, “Türkiye'de birinci parti AK Parti'dir. AK Parti,
Cumhur İttifakı ile emin adımlarla yürüyor” iddiasında bulundu.
ORMAN YANGINLARI
Türkiye'nin birçok ilindeki orman yangınlarına yönelik de
açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Helikopterlerimiz, uçaklarımız ardı ardına
sortiler yapıyor. Karada orman kahramanlarımız arazözlerle, su ikmal araçları
ve dozerlerle yangınları söndürmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.
Erdoğan, adli işlemlerin devam ettiğini söyledi.