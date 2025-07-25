Son dakika... Erdoğan'dan 'orman yangınları' açıklaması: 'Çok büyük bir felaketle karşı karşıya kaldık'

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Erdoğan, bu hafta içinde ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşebileceğini söyledi.

Orman yangınlarına dair de son durumu paylaşan Erdoğan, "Yangınlar Karabük, Safranbolu, Antalya Gazipaşa, Uşak, Sivaslı'da devam ediyor. Buralarda 27 uçak şu anda aktif. 105 helikopterle yangın söndürme faaliyetleri devam ediyor. 6 bin kara aracı ve 25 bin personel bu mücadeleyi sürdürüyor" yanıtını verdi.

ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"27 uçak yangınları söndürmek için çalışıyor. Çok büyük bir felaketle karşı karşıya kaldık. Bütün itfaiyeci kahramanlarımız ellerinden gelen her türlü kahramanlığı yaptılar. Ateş çemberi içerisinde kalan bu kahramanlar oralarda sıyrılamadılar şehitlerimizin ebediyete uğurlandı."

"BU HAFTA PUTİN VE TRUMP'LA GÖRÜŞEBİLİRİM"

"Belki bu hafta içerisinde tekrar Sayın Putin ve Trump ile görüşmeler yapmak suretiyle acaba bu liderleri İstanbul'da bir araya getirebilir miyiz bunu gayreti içerisinde olacağız."