Son Dakika... Erdoğan'dan Özgür Özel'e 1 milyon TL'lik tazminat davası!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özgür Özel'e CHP'nin Bayrampaşa Mitingi'nde yaptığı konuşma ve Silivri Cezaevi çıkışında kullandığı ifadeler nedeniyle 1 milyon TL'lik tazminat davası açtı.

Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 13 Ağustos 2025 tarihinde Bayrampaşa'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada ve aynı gün Marmara Cezaevi çıkışında yaptığı basın açıklamasında; Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yakışıksız ifadeleri ve mesnetsiz ithamları nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde toplam 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur."