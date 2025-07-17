Son Dakika... Erdoğan'dan 'Türk-Kürt-Arap' çıkışı: 'Tek parti faşizminin günümüz temsilcilerini...'

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı konuşmadan satır başları şu şekilde:

"İyi olanın doğru olanın hayırlı faydalı olanın peşinden gitmek kolay değil. Yokuş çıkmak gibi zordur. İyilik millete hizmet etmektir. İyilik Türkiye'nin şanını yüceltmektir. Biz iyiye talibiz, biz zora talibiz. Biz hak bildiğimiz yolda son nefesimize kadar yürümeye talibiz. Kimseye yüceden bakmadan kibirlenmeden gecemizi gündüzümüze katarak aziz milletimizin hizmetindeyiz. Gayretimizi ve samimiyetimizi 86 milyonun tamamı biliyor. Milletimizin sorunlarına ve sıkıntılarına çözüm üretmemiz ilk günkü gibi canlıdır. Bölücü terör gibi ülkemizin yarım asırlık prangalarından kurtarmak için çaba içindeyiz. Biz siyasi ikbal peşinde değiliz. Terörsüz Türkiye süreci ile evlatlarımıza iyi bir ülke bırakmak peşindeyiz. Ne yapıyorsak 86 milyonun birliği ve dirliği için yapıyoruz.

Kızılcahamam'da yeni dönemin tarihi, siyasi, fikri çerçevesini çizdik. Bundan yine birileri rahatsız oldu. Bilhassa Türk-Kürt-Arap ittifakına yönelik mesajlarımız, tek parti faşizminin günümüz temsilcilerini ciddi manada tedirgin etti. Bizi ümmetçilikle itham ettiler. Cumhuriyet tehdit altında diyerek korku yaymaya çalıştılar. Öyle saçma iddialar duyduk ki, bunları anlatmaya cehalet kavramı bile yetersiz kalıyor. Türk milletinin birliğini ve beraberliğini savunurken, Müslümanların evrensel kardeşliğini savunmanın da mümkün olduğunu anlamayacak kadar kopuk durumdalar.

LGS'de başarı gösteren öğrenci sayısı üzerinden günlerdir söylemedik yalan bırakmadılar. Burada da hemen imam hatip düşmanlığına geldi. İşi buralara kadar getirdiler. Bursa'daki okulun astığı tebrik pankartı çarpırtılarak evlatlarımız hedef gösterildi. Çocuklarımızın temiz ve masum duygularını istismar ettiler. Bütün sınavlarda güvenliğin en üst düzeyde sağlanması bizim olmazsa olmazımızdır. Hiçbir evladımızın ümitlerinin heba edilmesine izin vermeyiz. Tavizsiz bir duruş sergiledik. Türkiye, sınav güvenliğinde parmakla gösterilen bir ülkedir. Her yıl milyonlarca kişinin girdiği sınavları hiçbir sorunla karşılaşmadan yapıyoruz. Siyasetin limanı, ahlak ve vicdandır. Siyasetin gözetmesi gereken hudutları vardır. Hepimizin bu görevidir. Kimsenin evlatlarımızın duygularıyla oynamaya hakkı yoktur. Duyumla, dedikoduyla siyaset yapılmaz. Böylesine hassas bir konuda ise hiç yapılmaz. Günlerdir evlatlarımızı kışkırtanlara şunu diyorum; bu ülkenin çocuklarını artık lütfen rahat bırakın. Madem ülkeye bir faydanız yok, Türkiye'ye zarar vermeyin. Siyaset kurumuna olan güveni zedelemeyin. LGS sınavına giren evlatlarımızın hepsinin gözlerinden öpüyorum, her birine başarılar diliyorum. Evlatlarım, biz size güveniyoruz ve sizi seviyoruz. Sizler aydınlık yarınlarımızın teminatısınız. Her biriniz inşallah ileride çok iyi yerlere gelecek, hem bizim hem de ailenizin gurur kaynağı olacaksınız.

İsrail bölgemizi kana kaosa boğmak için elinden geleni yapıyor. Gazze'de 58 bin kardeşimiz şehit oldu. İsrail Filistin'le birlikte Lübnan'a Yemen'e de saldırdı. Orada da sivilleri bombaladı. İsrail Dürzileri bahane ederek Suriye'ye de saldırdı. İsrail hukuk tanımaz, şımarık, şımartılmış, bir terör devletidir. Bölgemizin en büyük sorunu İsrail'in saldırganlığıdır. Bu saldırganlık hiçbir zaman unutulmayacaktır. Canavar bir an evvel durdurulmazsa önce bölgemizi sonra da Dünya'yı ateşe atmaktan çekinmeyecektir. Komşumuz Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması bizim temel politikamızdır. Suriye'nin parçalanmasına rıza göstermedik, göstermeyiz. Suriyeli kardeşlerimizle birlikte biz buna izin vermeyeceğiz. Tıpkı sınırlarımız içindeki Kürt vatandaşları gibi Suriye içindeki de bizim bir parçamızdır. Tüm kesimleri ile Suriye halkının sulh içinde yaşaması bizim arzumuzdur. İstikrarlı Suriye bölgede de istikrardır. Şara'nın bu sıkıntıların üzerinden geleceğine inanıyorum. Şara ile yaptığımız bugünkü telefon görüşmesinde sahadaki yaşananları ele aldık. Süveyda başta olmak üzere her gelişmeyi anbean takip ediyoruz ve edeceğiz. İsrail ne Gazze'de ne de Suriye'de barış istemediğini gösteriyor. Suriye'de hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Bin yıldır bu coğrafyada yaşıyoruz. Buralara nice zalimler geldi. Kendilerini dokunulmaz zannediyorlardı. Şimdi onların yerinde yeller esiyor. Bugünün zalimleri dünün zalimlerine baksınlar ve ibret alsınlar.

Bugünkü kabine toplantısında aile yılı kapsamında aile kurumunu destekleyici adımlar atıyoruz. Doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma planını çıkarıyoruz. Haftalık 20 saatlik çalışma esasına dayalı bu planda aile içi bağların güçlendirilmesi sağlanacak. Kadın ve erkek memurlara tanınan doğum veya evlat edinme sonrası yarı zamanlı çalışma hakkını hayata geçiriyoruz. Memurlar doğumdan itibaren çocuk ilköğretim çağına başlayana kadar yarı zamanlı çalışabilecek.,

Ekonomide katkı bağı sağlayacak teknolojik gelişmeleri desteklemeye devam edeceğiz. Yeni teşvik planımızı Mayıs ayı sonunda duyurmuştuk. Pekçok kriteri ele alarak her bir ilimiz için toplam 324 yatırım konusu belirledik. Teşvik programının ilk çağrısı bugün yapılacak. Yatırımlara 240 milyon liraya kadar finansman desteği sağlanacak.

Karadeniz'de tarihimizin en büyük doğalgaz tespitini yaptık. Sakarya Gaz Sahası'nda 12 kuyuda günlük üretim yapılıyor. Derin gemi sondaj sayımızı 4'ten 6'ya çıkarıyoruz. Enerjide tam bağımsız Türkiye hedefine ulaşana kadar çalışmaya devam edeceğiz.

Zabıt Katibi, Destek Personeli ve diğer konularda toplam 20 bin yeni personel alımı yapacağız. Adalet ailesine katılacak her bir bireyimize şimdiden başarılar diliyorum."