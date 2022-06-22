Son Dakika: Erdoğan yangın bölgesine gidiyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yangın bölgesine gidiyor.

cumhuriyet.com.tr
22 Haziran 2022 Çarşamba, 20:27
Son Dakika: Erdoğan yangın bölgesine gidiyor
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AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Veliaht Prens Selman ile yaptığı görüşmenin ardından yeniden Marmaris'te devam eden yangın bölgesine gidiyor.


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