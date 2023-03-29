Son dakika: Erdoğan'dan asgari ücrete zam açıklaması

Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 13:57

Güncelleme: 29 Mart 2023 - 14:57

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM’de grup toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin soru üzerine “Ara mara olur mu ya. Zaten zamları yaptık. Zamların hepsini yaptık. Şimdi bütün zamların filan hepsini zaten açıkladık. Hayırlı olsun” dedi.

Erdoğan, asgari ücrete temmuz ayında yapılacak zamma göndermede bulunarak, “Temmuzda var” dedi.

İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ

Erdoğan, İsveç’in NATO’ya üyeliği konusundaki soruya ise “Bizim onlardan beklentimiz var. Onların yerine gelmesi lazım. Yerine gelmeden olmaz" yanıtını verdi.