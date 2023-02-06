Son Dakika... Erdoğan'dan 7.7 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama: 912 can kaybı var

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 13:07

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 13:49

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çok sayıda ilden de hissedildi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depreme ilişkin son durumu açıkladı.

Erdoğan, Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde 10 ilde toplam 912 kişinini hayatını kaybettiğini, 5 bin 385 yurttaşın da yaralandığını duyurdu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şu şekilde:

"1939 Erzincan depreminden sonraki en büyük felaketle sarsıldık. Son değerlendirmeye göre büyüklüğü 7.7 olarak ölçülen deprem geniş bir alanda hissedildi. Derinliği 7 km olarak belirlenen depremde Hatay, Gaziantep, Kilis, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adana illerimizde yıkama yol açtı. Asıl yıkımın buralarda yaşandığı anlaşılıyor.

Devletimiz tüm kurumlarıyla harekete geçmiştir. Valiliklerimiz tüm imkanları derhal seferber etmiştir. Depremden etkilenen 10 ilimizde mevcut valilerimizin yanına 10 vali daha gönderilmişti.

AFAD ve Kızılay gibi ekiplerimiz ekiplerini bölgeye göndermişlerdir. TSK ve belediyelerimiz başta olmak üzere afet çalışmalarımız konusunda eğitime sahip kurumlarımız göreve çağrılmıştır.

Halihazırda 9 bin personel arama kurtarma çalışması yürütmektedir. Depremin ağır hasara yol açtığı illerimizde enkaz altında çalışan vatandaşlarımızın tespiti ve kurtarma faaliyetleri kesintisiz sürüyor.

DEPREMDE 912 CAN KAYBI

Şu ana kadar tespitlere göre 912 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 5 bin 385 vatandaşımız yaralanmıştır. Enkaz altından kurtulan vatandaşımız 2470'i bulmuştur.

Deprem bölgesindeki pek çok binada enkaz kaldırma çalışmaları sürdürdüğü için ölü ve yaralı rakamının nereye kadar yükseleceğini bilmiyoruz. Böyle dönemlerde ulaşım ve iletişimin sağlıklı yönetilmesi önem taşıyor.''