Son Dakika.... Erdoğan'dan NATO zirvesi öncesi açıklama: 'Miçotakis ile ikili görüşme yapmam mümkün değil'

28 Haziran 2022 Salı, 11:47

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesi için İspanya'ya hareketi öncesi açıklamalarda bulundu. Yunanistan ile gerilime ilişkin ise "Bitti o iş. Kalkıp da Miçotakis'in olası görüşme talebine evet diyebilir miyiz? Bitti o iş. Kendilerine çeki düzen vermeleri halinde onu planlar yol haritasını çizeriz" dedi.

Erdoğan'ın satırbaşları şöyle:

"Zirve, Ukrayna’daki savaşın devam ettiği kritik bir dönemde gerçekleşiyor. Madrid’de NATO’nun Avrupa Atlantik coğrafyasının güvenliği bakımından oynadığı asli rol teyit edilecek. Zirve aynı zamanda ittifakın kendini değişen güvenlik ortamına adapte etmesi bakımından önemli bir kilometre taşı olacaktır. Bu anlamda NATO’ya önümüzdeki vadede yön verecek yeni stratejik konsept kabul edilecek.

Zirve oturumlarda Ukrayna savaşını, ittifaka yansımalarını, NATO’nun caydırıcılık ve savunma gayretlerini, terörizmle mücadele başta olmak üzere güneyden neşet eden tehdit ve meydan okumaları ele alacağız.

"TUTUMUMUZU AÇIKÇA ANLATACAĞIM"

Zirveden temel beklentimiz ittifak dayanışmasının koşulsuz bir şekilde ortaya koyulmasıdır. Müttefiklerimizden terörizmin tüm tür ve tezahürleriyle mücadelede ayrım yapmamalarını, bir müttefike yönelik tehdidin aslında NATO’nun geneline yönelik tehdit anlamına geldiğini görmelerini bekliyoruz.

İsveç ve Finlandiya’nın üyelik başvurularının ardından yaşanan süreç, tabiatıyla zirve bağlamında öne çıkan konulardan biri olacaktır. Bu hususa dair yaklaşımımız artık herkesin malumudur. En başından beri Türkiye’nin hayati çıkarlarını tehdit eden PKK’nın ve PYD/YPG’nin başta olmak üzere her türlü uzantısının bu ülkelerde rahatça hareket etmelerine mani olunmasına yönelik beklentimizi vurguluyoruz. Bu haklı tutumumuzu zirve vesilesiyle bir kere daha açıkça anlatacağım. İkili görüşmelerimde de bu konu gündemde olacak.

Bugün Madrid’e gittiğimizde İsveç Başbakanı ve Finlandiya Cumhurbaşkanı ile NATO Genel Sekreteri’nin de katılacağı bir dörtlü zirve gerçekleştireceğiz. NATO üyeliği çeşitli sorumlulukları da beraberinde getiriyor. İsveç ve Finlandiya NATO’ya üye olacaklarsa, ittifakın 70 yıllık mensubu Türkiye’nin güvenlik endişelerini dikkate almak zorundalar. Bunun aksi düşünülemez.

Ukrayna’daki savaşın bir an önce sona erdirilmesi için iki tarafla da temas halindeyiz. Hatırlanacağı üzere müzakerelerde yaşanan en önemli ilerleme mart ayında İstanbul’da düzenlediğimiz toplantı sayesinde olmuştur. Zirvede müttefiklerin Ukrayna’ya desteği sürerken, NATO’nun çözüm yolunda bir vizyon ortaya koyması gerektiğini de vurgulayacağım.

"BU SABAH BİDEN İLE GÖRÜŞTÜK"

Türkiye, NATO misyon ve harekatlarına en fazla katkı yapan ilk 5 müttefikten biri olarak üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirmektedir.

Bu sabah Sayın Biden ile görüşme yaptık. Bu akşam veya yarın bir araya gelebiliriz.

"BİTTİ O İŞ"

Yunanistan Başbakanı davetlimdi. Bundan böyle artık biz görüşmelerimizi birebir yapalım aramıza üçüncü kişileri sokmayalım diye mutabık kaldık. Aradan 2-3 hafta geçti ABD'ye gitti senatodaki konuşmasında Türkiye'ye saldırdı. Bunların ne olduğunu biliyoruz. Türkiye'ye karşı şahsiyetli bir duruş bekliyoruz. Bu duruşu göstermeyenlere karşı tavrımız bellidir. İkili bir görüşmeyi (Yunanistan Başbakanı) Miçotakis ile yapmam mümkün değil. Yunanistan ile olması gereken Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantımızı kaldırdık. Bitti o iş. Kalkıp da Miçotakis'in olası görüşme talebine evet diyebilir miyiz? Bitti o iş. Kendilerine çeki düzen vermeleri halinde onu planlar yol haritasını çizeriz.''

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