Son dakika... Erdoğan destek kararı sonrası ilk kez konuştu: Aramızda pazarlık olmadı

Yayınlanma: 22.05.2023 - 21:25

Güncelleme: 22.05.2023 - 21:49

Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçimlerine kısa bir süre kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT canlı yayınında gündeme dair kritik açıklamalarda bulundu. Erdoğan, kendisine destek olacağını açıklayan Sinan Oğan'la ilgili ilk kez konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Sinan Bey’le buradaki ofisimizde bir görüşme yapmıştık. Bugün de bizi ve Cumhur İttifakı’nı destekleyeceğini beyan etti. Kendisine şahsım ve bütün yol arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Sinan Bey ile aramızda bir pazarlık kesinlikle olmadı. Bir Afet Bakanlığı kurulması gündeme gelebilir. Mültecilerin kısa zamanda güvenli geri dönüşü için çalışıyoruz. Suriye'nin kuzeyinden askeri çekmek güvenlik zafiyeti oluşturur. Biz başından beri insani yaklaştık, ülkemize yakışanı yapacağız.

MUTABIK KALINAN KONULAR

Mutabık kaldığımız konulardan en önemlisi de Anayasa’nın değişmezleri. Bunlar bizim kırmızı çizgimiz dolayısıyla bunlarda da mutabık kalıyoruz.

'MİLLİYETÇİLERİN ADRESİ CUMHUR İTTİFAKI'DIR

Muhalefetin Sinan Oğan Bey'i linç edeceğini tahmin ediyorduk. Sinan Bey'e yönelik lince milletimiz 28 Mayıs'ta cevabını verecek. Muhalefetin kırk yıllık tutumu değişmez. Birinci tur öncesi vadettiklerini unuttular mı? Benim milletim bu söylemleri yutmaz, 2. turda da gereğini yapacak. Milliyetçilerin adresi Cumhur İttifakı'dır, milletim de farkında."