Son dakika... Erhan Karaal soruşturması: 6 şüpheli hakkında tutuklama istendi

İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılması olayının şüphelilerinden 6'sı tutuklama, 6'sı da adli kontrol istemiyle hakimliğe sevk edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, 17 Haziran akşamı Maltepe'deki evinin önünden kaçırılmış, 19 Haziran sabaha karşı Tuzla Orhanlı'da atıl bir fabrika binasında öldüresiye dövülmüş durumda bulunmuştu.
Olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheli bu sabah Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü binasından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne götürüldü.
6 TUTUKLAMA TALEBİ
Savcılık işlemleri 16.30 sıralarında biten şüphelilerden 6'sı tutuklama, 6'sı da adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.