Son dakika... Eski HDP'li milletvekili Hüda Kaya'ya gözaltı

Yayınlanma: 01.11.2023 - 17:22

Güncelleme: 01.11.2023 - 17:31

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturma kapsamında HDP önceki dönem İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı.

Kaya hakkında “Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılarak ihtara ve zor kullanmaya rağmen dağılmamak ve görevi yaptırmamak için direnme” suçlamalarıyla soruşturma açıldığı öğrenildi.

Gözalı kararının ardından Kaya'nın avukatı Zilan Leventoğlu tarafından bir açıklama yapıldı. Açıklamada, şöyle denildi:

Hüda Kaya hakkında 27 Eylül'de hukuksuz bir şekilde kaçak kararı alınması akabinde, tarafımızca bu karara itiraz edilmiş, kaçak omadığı, ikametinde ulaşılabilir olduğu, telefonlarının açık olduğu, her zaman ifadeye hazır olduğu hem sözlü hem yazılı olarak defalarca belirtilmiş olmasına ve yakın tarihlerde İstanbul Cumhuriyet savcılığına gidip ifade vermiş olmasına rağmen, yine kendisinin savcılık kalemi ile görüşüp gerekirse Ankara'ya gelebileceğini, ifade için hazır olduğunu kaçaklık karaının kaldırılması gerektiğini söyleemesine rağmen kaçaklık kararı kaldırılmamış, Hüda Kaya'nın ifade vermesi keyfi şekilde engellenmiştir.

Sonuç olarak bugün müvekkilimiz Sayın Hüda Kaya saatlerdir havalimanında olmasına, pasaport işlemlerinin sorunsuzca gerçekleşmesine rağmen uçağın kalkmasına 10 dakika kala yine tamamen keyfi bir şekilde çıkışınız mümkün değil denilerek gözaltına alınmıştır.

Bu tamamen haksız, keyfi ve hukuksuz süreci kamuouyunun takdirine bırakıyoruz."