Son dakika... Fethiye Belediye Başkanı'na silahlı saldırı

Muğla'da CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı düzenlendi.

Karaca, silahlı saldırı sonucu ayağından yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Karaca, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Karaca'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İLÇE KAYMAKAMINDAN AÇIKLAMA

Hastaneye gelerek Karaca'nın durumuyla ilgili bilgi alan Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, Karaca ve ailesine geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Yaşanan olay nedeniyle üzgün ve kızgın olduklarını ifade eden Akkaya, "Başkanımızın sağlık durumu son derece iyi. Endişe edecek bir durum yok. Doktorlarımız da işinin ehli, müdahale edildikten sonra sağlığına kavuşacak. Bizim üstümüze düşen failin en kısa zamanda yakalanması. İlçemizde böyle şeylerin tekrarlanmaması için her türlü tedbiri almak" diye konuştu.

Olaydan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma yürütülüyor.