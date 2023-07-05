Son dakika... Gelecek ve Saadet, Meclis'te grup kurma konusunda anlaştı

Son dakika haberi... Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) listelerinden seçimlere katılan Gelecek Partisi ve Saadet Partisi, Meclis’te grup kurma kararı aldı. İki parti kararı yarın açıklayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.07.2023 - 20:35
Son dakika... Gelecek ve Saadet, Meclis'te grup kurma konusunda anlaştı
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14 Mayıs seçimlerine CHP listelerinden giren Gelecek Partisi 10 ve Saadet Partisi de 10 milletvekili çıkardı.

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