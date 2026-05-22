Son dakika... Gülistan Doku soruşturmasının kilit ismi Umut Altaş, ABD'de gözaltına alındı!

Türkiye'nin gündemindeki Gülistan Doku soruşturmasında kritik bir gelişme yaşandı.

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILMIŞTI

Soruşturma kapsamında hakkında kırmızı bülten çıkartılan firari şüpheli Umut Altaş, ABD'de gözaltına alındı.

ADALET BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Gülistan Doku soruşturmasında hakkında kırmızı bülten çıkartılan firari şüpheli Umut Altaş, ABD güvenlik makamları tarafından gözaltına alındı" ifadelerine yer verildi.

UMUT ALTAŞ KİMDİR?

Artık bir cinayet dosyası olarak ele alınan soruşturmada kritik bir konuma sahip olan Umut Altaş, “Kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklu Mustafa Türkay Sonel'in yakın arkadaşı.

Geçen günlerde bir gazeteye açıklamalarda bulunan Altaş, “O zamanlar saftım” dedikten sonra Sonel'in cinayeti işlediğini kendisine itiraf ettiğini ileri sürdü:

"Konutta bana, 'Çok bağırıyordu ben de sıktım' dedi. Hatta araçtayken cinayet silahına dokundum. Ben bu olayın artık çözülmesini istiyorum. Hafızam gitti, hayatla bağlantımı kestim. Alzheimer gibi oldum, şoka girdim. Yaşananları yeni yeni hatırlıyorum.”

Cesedin, Türkay Sonel'in babası - eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in koruma müdürü Şükrü Eroğlu tarafından “halledildiğini” öne süren Altaş, cansız bedenin nerede gömülü olabileceğine ilişkin şu görüşü dile getirdi:

“Cesedin tam yerini bilmiyorum ama üniversite civarında, insanların gelmediği ıssız yerlerde, Aktuluk Mahallesi civarında bir yerde olabilir. O mahallede hiç kimsenin uğramadığı kör noktalara baksınlar. Ayrıca Bayraktepe'de, su arıtma tesislerinin yanındaki çöplük alana kesinlikle bakılmalı.”

BABASIYLA MESAJLAŞMALARI DOSYAYA GİRMİŞTİ

Umut Altaş'ın 2022 yılında Meksika'ya gittiği, oradan yasa dışı yollarla ABD'ye geçtiği düşünülüyor, şu an hakkında yakalama kararı var ve kırmızı bültenle aranıyor.

9 Ocak 2026 tarihli yazışmalara göre Umut, babasına "Sen öyle kolay sanıyorsun değil mi? Yaptıklarınızın bir bedeli olacak. Bugün hesabıma 9 bin dolar bekliyorum" mesajını göndermişti.

Celal Altaş "Oldu, ne halin varsa gör", "Size gönderdiğim 150 bin doları geri gönderin" yanıtını vermişti.

Bu konuşmanın devamı şöyleydi:

Umut Altaş: “Bugün para gelmezse savcı hanımı arar, her şeyi anlatırım. Beni Amerika'ya niye yolladığınızı söylerim.”

Celal Altaş: Söyle niye yollamışız seni?

Celal Altaş: “Her şeyden haberin var o zaman şerefsiz.”

Umut Altaş: “Hahaha”

Celal Altaş: “Bize de ben bir şey bilmiyorum diyordun.”

Umut Altaş: “Bırak rol yapmayı, sen susturuyordun ya.”

Celal Altaş: Şimdi ben gidip bu yazışmayı savcı hanıma gösteriyorum ve sana kırmızı bülten çıkartıyorum. Sen rahat ol

Umut Altaş: “Kim yer bu numaraları. Sen herkesi kendin gibi salak sanıyorsun. Ötecem lan her şeyi. Göreceksiniz dünya kaç bucak."

Celal Altaş: “İnşallah öt her şeyi. Haydi oğlum benim.”

VALİNİN OĞLU VE İL ÖZEL İDARESİ ÇALIŞANI “KASTEN ÖLDÜRME” SUÇLAMASIYLA TUTUKLU

Soruşturma kapsamında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile dönemin İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, “Kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklandı.

Gülistan Doku’nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abarakov, Abarakov'un babası Engin Yücer ve annesi Cemile Yücer, firari şüpheli Umut Altaş’ın babası Celal Altaş ile annesi Nurşen Arıkan, ihraç polis memuru Gökhan Ertok ve o dönem Tuncay Sonel’in yakın koruması olan Şükrü Eroğlu, “Suç delillerini gizleme ve yok etme” suçlamasıyla cezaevine gönderildi.

Dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, hastane kayıtlarını sidliği iddiasıyla gözaltına alındı. Özdemir, “Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek” iddiasıyla tutuklandı.

Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'e yöneltilen suçlamalar ise şöyle oldu:

“Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme”, “Bilişim sistemindeki verileri engelleme, bozma, yok etme veya değiştirme”, “Kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme”, “Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek.”

Sonel'in oğlunu soruşturmadan kurtarmak için kamu kaynaklarını kullandığı ileri sürülüyor.